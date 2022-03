Những người đứng sau vẻ ngoài của nhà Kim Kardashian

Ngoài việc được giới thiệu, một số người phải tự nhắn tin liên hệ các ngôi sao để có thể trang điểm, làm tóc cho chị em nhà Kim.

Kể từ khi ra mắt Keeping Up With the Kardashians vào năm 2007, các thành viên nhà Kardashian đã dần chứng tỏ mình là người đi đầu trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp, theo SCMP. Họ hiện đứng sau những thương hiệu nổi tiếng.

Để giúp họ có được thành công ở thời điểm hiện tại, đội ngũ nhà tạo mẫu đứng đằng sau là yếu tố quan trọng. Vẻ ngoài đặc trưng, tạo nên cơn sốt với váy bodycon, đường cắt xẻ sâu hay bộ tóc ướt là thành quả của những người đứng sau ánh đèn.

Họ giúp các thành viên nhà Kim có được vẻ ngoài lộng lẫy mỗi khi xuất hiện và trở nên thân thiết với nhau. Hiện tại, một số người trở nên nổi tiếng hoặc điều hành công việc kinh doanh riêng.

Jen Atkin

Atkin là một trong những thợ làm tóc nổi tiếng nhất trong ngành. Sau khi được nhà thiết kế trang sức Lorraine Schwartz giới thiệu với Kim, Atkin cũng bắt đầu làm cho Khloé từ lúc cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình The X-Factor vào năm 2012.

Jen Atkin được nhà thiết kế trang sức Lorraine Schwartz giới thiệu với Kim. Ảnh: SCMP.

Kể từ đó, chuyên gia làm tóc này đã tạo kiểu cho các thành viên từ sự kiện thảm đỏ đến chiến dịch quảng cáo. Dua Lipa, người mẫu Hailey Bieber và nhân vật truyền hình Chrissy Teigen cũng là những khách hàng quen của cô.

Đến năm 2016, cô ra mắt thương hiệu riêng, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc tóc, dưỡng thể, nước hoa và nến. Cô cũng thành lập diễn đàn nói về chủ đề chăm sóc tóc, tạp chí kỹ thuật số và viết sách.

Mario Dedivanovic

Làm việc với Kim từ năm 2008, chuyên gia trang điểm chịu trách nhiệm chính về vẻ ngoài quyến rũ đặc trưng của Kim. Xương gò má rõ nét, hàng mi dày, lông mày điêu khắc và lớp phủ khỏe khoắn là những gì Mario định hướng cho Kim.

Giờ đây, anh có thương hiệu riêng và thường tổ chức các lớp học trang điểm tại nhiều nơi trên thế giới.

Mario Dedivanovic (giữa) tạo ra lớp trang điểm độc đáo cho Kim. Ảnh: IG.

Danielle Michelle

Danielle từng làm việc tại tạp chí Seventeen trước khi nhận ra đam mê thực sự của mình là trở thành nhà tạo mẫu. Cô hiện chủ yếu làm việc với Kendall Jenner, Kylie và Kourtney cho những lần chụp ảnh bìa tạp chí hay đi dạo phố.

Sự phát triển phong cách gần đây của Kourtney gây chú ý hơn khi Michelle khiến cô gắn liền với kiểu tóc punk-rock. Điều này giúp tạo sự đồng điệu với hôn phu của Kourtney - Travis Barker.

Nhà tạo mẫu Dani Michelle chủ yếu làm việc với Kendall, Kylie và Kourtney. Ảnh: Stylectory.

Chris Appleton

Vẻ ngoài đầu tiên Chris dành cho Kim là bộ tóc giả cắt ngắn. Anh có niềm đam mê với tóc khi mới 13 tuổi, khởi nghiệp ở Anh trước khi nổi tiếng ở Mỹ. Thời điểm đó, anh đã làm việc với những người nổi tiếng như Rita Ora và lượng khách hàng tăng theo cấp số nhân khi chuyển đến Mỹ. Danh sách khách hàng của anh cũng có ca sĩ Jennifer Lopez và Ariana Grande.

Ngoài việc tạo ra những kiểu đầu táo bạo cho khách hàng, anh còn là giám đốc sáng tạo toàn cầu của công ty tóc và là người mẫu ký hợp đồng với IMG Models.

Dedivanovic, Kim và Appleton. Ảnh: IG.

Ariel Tejada

Anh từng tự nhắn tin tới các nghệ sĩ với mong muốn được trang điểm cho họ. Kylie là người đã phản hồi Ariel và giúp sự nghiệp của anh phát triển. Kể từ đó, đôi mắt sắc nét và làn môi nâu nude đã trở thành biểu tượng gắn liền với Kylie.

Hiện tại, anh có 2,5 triệu lượt theo dõi và tích lũy được lượng khách hàng đáng mơ ước, bao gồm ca sĩ Gwen Stefani và nữ diễn viên Shay Mitchell. Năm 2021, anh kết hợp với một công ty để tạo ra bộ cọ trang điểm mắt.

Kylie được trang điểm bởi Tejada cho MV WAP. Ảnh: IG.

Monica Rose

Monica Rose từng là nhà tạo mẫu cho các chị em trong gia đình Kardashian nhưng sự cố vào năm 2017 đã khiến họ cắt đứt quan hệ sau một thập kỷ hợp tác. Dù vậy, cô vẫn để lại dấu ấn cho họ trong bộ váy bodycon, áo khoác dài hay boots cao đến đùi.

Cô hiện vẫn bận rộn với công việc nhà tạo mẫu khi làm việc cùng người mẫu Chanel Iman và nữ diễn viên Skai Jackson.