Những người cháu tài năng của nguyên thủ trên thế giới

Jenna Bush Hager (sinh năm 1981) là cháu gái của ông George H. W. Bush - cố tổng thống thứ 41 của Mỹ. Bố cô - ông George W. Bush - cũng trở thành tổng thống thứ 43. Do đó, Jenna phần nào từng tham gia chính trường. Tuy nhiên, sau đó, cô chọn theo đuổi con đường làm báo. Jenna là người đồng dẫn chương trình cho The Today Show, phóng viên của NBC News và tổng biên tập của tạp chí Southern Living. Ngoài ra, Jenna còn là nhà văn khi cùng người chị song sinh - Barbara Pierce Bush - ra mắt cuốn tự truyện Sisters First: Stories from Our Wild and Wonderful Life vào năm 2017. Ảnh: USA Today.