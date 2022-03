Những ngôi trường đào tạo ngành an ninh mạng tốt nhất thế giới

Viện công nghệ Georgia (Mỹ): Ngôi trường thuộc bang Georgia được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) công nhận là trung tâm học thuật xuất sắc trong đào tạo nhân lực ngành an ninh mạng. Viện công nghệ Georgia cung cấp đến 15 chương trình về khoa học máy tính và an ninh mạng. Ảnh: Georgia Institute of Technology.