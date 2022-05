Những nghệ sĩ bênh vực Johnny Depp trong vụ kiện Amber Heard

Nhiều ngôi sao, trong đó có hai tình cũ Winona Ryder và Vanessa Paradis bênh vực Johnny Depp. Họ khẳng định tài tử chưa bao giờ lăng mạ, bạo hành.

Trong phiên điều trần gần nhất diễn ra tại tòa án Fairfax, Virginia, Mỹ, người đại diện của Johnny Depp yêu cầu Amber Heard bồi thường số tiền 22,5 triệu USD . Theo People, ông Jack Whigham - Giám đốc phát triển tài năng của Creative Artists Agency - đã có mặt để làm chứng cho Johnny Depp.

Jack Whigham cho hay danh tiếng của Johnny Depp ở Hollywood tổn hại nghiêm trọng vì vụ việc. Johnny Depp đã bị loại khỏi bộ phim Cướp biển Vùng Caribbean 6. Vai diễn này trị giá 22,5 triệu USD . Tuy nhiên, luật sư của Heard phản bác thông tin nói trên và cho rằng không có bằng chứng hoặc hợp đồng văn bản nào ghi nhận việc tài tử được mời tham gia Cướp biển Vùng Caribbean 6. Quanh sự việc, nhiều đồng nghiệp lên tiếng ủng hộ Johnny Depp.

Winona Ryder và Vanessa Paradis

Hai người tình cũ của Johnny Depp là nữ diễn viên Winona Ryder và ca sĩ người Pháp Vanessa Paradis bênh vực tài tử. Trong vụ kiện giữa Johnny Depp với tờ The Sun của Anh vì bị gọi là “kẻ đánh vợ”, Winona Ryder và Vanessa Paradis đứng ra làm nhân chứng. Hai người khẳng định nam diễn viên chưa bao giờ lăng mạ họ.

“Anh ấy là người cực kỳ bạo lực ư. Đó là điều xa vời nhất khi nói về Johnny - người mà tôi biết và yêu mến. Anh ấy không bao giờ bạo lực với tôi. Anh ấy thậm chí chưa bao giờ bạo lực hoặc lăng mạ bất kỳ ai tôi biết”, Winona Ryder khẳng định.

Tương tự, Paradis viết: “Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi trong nhiều năm, tôi có thể nói anh ấy chưa bao giờ bạo lực hoặc ngược đãi tôi”.

Winona Ryder và Vanessa Paradis bênh vực Johnny Depp.

Penélope Cruz

Penélope Cruz - người đóng chung với Johnny Depp trong ba bộ phim bao gồm Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides - đã đệ đơn khai báo riêng về hành vi của đồng nghiệp.

Theo Penélope Cruz, cô gặp Depp năm 19 tuổi và coi anh là một người bạn tốt. Penélope Cruz mang thai khi quay phim Cướp biển vùng Caribbe. Nữ diễn viên khẳng định Johnny Depp đối xử với cô ấy bằng “sự ngọt ngào, bảo vệ và tử tế” trong suốt thời gian đó.

“Tôi thấy Johnny trong rất nhiều tình huống và anh ấy luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Anh ấy là một trong những người hào phóng nhất tôi biết”, Penélope Cruz tuyên bố.

Sia

Vào cuối năm 2020, khi các đoạn ghi âm ghi lại lời thú nhận của Amber Heard rằng cô làm tổn hại đến Johnny Depp được tòa án công bố, Sia đã thể hiện sự ủng hộ với nam tài tử.

“Tôi chỉ thể hiện sự ủng hộ của công chúng đối với Johnny Depp. Tôi muốn anh ấy dọn dẹp sạch sẽ và dừng lại với những món đồ trang sức. Rõ ràng, tôi thấy anh ấy là nạn nhân sau khi nghe những đoạn băng đó”, Sia cho biết.

Nhiều đồng nghiệp làm việc cùng khen ngợi tài tử.

David Yates

Khi những tin đồn về vụ bạo hành gia đình của Depp lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2017, David Yates, đạo diễn của phim Fantastic Beasts đã bảo vệ Johnny Depp. Đạo diễn quyết định giữ tài tử trong vai Gellert Grindelwald - một nhân vật phản diện của phim.

“Tôi chỉ có thể nói với các bạn về người đàn ông tôi gặp hàng ngày. Anh ấy đầy lịch thiệp và tử tế. Đó là những gì tôi thấy. Bất cứ lời buộc tội nào được đưa ra đều không phù hợp với người tôi từng làm việc cùng”, Yates cho biết.