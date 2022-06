Những nghề phổ biến của người Việt 100 năm trước

Ấn phẩm Ký họa về Đông Dương - Nam Kỳ do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ TP.HCM, nay là một phần của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ấn hành. Đây là một bộ tranh gồm hàng trăm bức ký họa (màu và đen trắng) phản ánh trực quan, sinh động về đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa ở Sài Gòn và Nam Kỳ vào đầu thế kỷ XX. Bộ tranh này do Trường Vẽ Gia Định (tiền thân Đại học Mỹ thuật TP.HCM), Hiệp hội các nhà trang trí, khắc chữ và in litô ở Gia Định thực hiện, dưới sự chỉ đạo của J.G. Besson, Thanh tra các Trường Nghệ thuật ở Nam Kỳ. Vào những năm 1930, Nhà xuất bản Phương Đông (Paris) đã cho xuất bản bộ tranh này với tên gọi Monographie Dessinée de L’Indochine - Cochinchine.