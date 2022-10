Những mẫu xe tiền tỷ tại Vietnam Motor Show 2022

7. Morgan Plus Six: Ngoài Plus Four, hãng xe Anh quốc còn mang đến VMS 2022 mẫu Plus Six mạnh mẽ hơn. Đây là dòng xe mới của thương hiệu Anh quốc, thay thế cho dòng xe Plus 8 đã bị khai tử vào năm 2018. Theo nhiều đồn đoán, mẫu xe này có giá hơn 8 tỷ đồng tại Việt Nam.