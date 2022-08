Những mẫu xe thể thao được quan tâm nhiều nhất trên Internet

12. Nissan 350Z (7.315.000 lượt): Dù đã hơn 20 năm năm kể từ ngày ra mắt, Nissan 350Z vẫn là mẫu xe thể thao đậm chất Nhật Bản được nhiều người chơi săn đón. Phiên bản độ thân rộng VeilSide Version 3 xuất hiện trong bộ phim "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" từng tạo nên hiệu ứng trong cộng đồng JDM toàn cầu.