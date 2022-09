Những mẫu SUV an toàn nhất thế giới

Tesla Model Y: Đây là mẫu xe điện duy nhất lọt vào danh sách SUV an toàn của CarBuzz. Xe đạt 5 sao của Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Mỹ (NHTSA) và Top Safety Pick + của Viện Bảo hiểm An toàn Cao tốc Mỹ (IIHS).