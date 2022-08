Những lý do nên du học tại Pháp

Pháp là cái nôi của văn hóa, nghệ thuật và giáo dục. Đây là điểm đến lý tưởng của du học sinh quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Học tập và sinh sống tại Pháp là trải nghiệm đáng nhớ với du học sinh. Không chỉ có nhiều bảo tàng danh giá, nhà hát nổi tiếng, sông Sienna thơ mộng, Pháp sở hữu nền giáo dục chất lượng, được xem là nơi truyền cảm hứng để học tập và làm việc.

Bên cạnh văn hóa nổi bật, quốc gia này là điểm đến lý tưởng để học tập và sinh sống của sinh viên quốc tế bởi nhiều lý do.

Quốc gia đa dạng văn hóa, kiến trúc đẹp

Pháp nổi tiếng với tinh hoa nghệ thuật đặc sắc, ngành thời trang phát triển vượt bậc, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Đặc biệt, quốc gia này nằm ở trung tâm châu Âu, do đó du học sinh có cơ hội trải nghiệm và chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp cũng như dễ dàng khám phá các địa điểm nổi tiếng khác khắp châu Âu.

Cuộc sống về đêm ở Pháp rất sôi động, với nhiều hoạt động nghệ thuật, biểu diễn ấn tượng. Bạn có thể ghé thăm nhà hát Opera Palais Garnier hoặc nhà hát Opera Bastille - nơi tập trung nhiều nghệ sĩ, vũ công và ca sĩ hàng đầu thế giới. Ngoài ra, bạn có thể thăm thú bảo tàng hoặc xem múa ba lê - bộ môn nghệ thuật rất phát triển tại đây.

Nhiều học bổng giá trị

Pháp nổi tiếng với nền giáo dục chất lượng và được chứng nhận quốc tế. Chi phí du học tại Pháp phụ thuộc chương trình học và cơ sở giáo dục. Mức học phí ở các trường đại học công lập tại đây khá thấp so với Anh và Mỹ, phù hợp túi tiền của nhiều sinh viên quốc tế.

Một số khóa học tại các trường đại học Pháp có nhiều học bổng hấp dẫn. Ngoài ra, chính phủ nước này mang đến nhiều học bổng lớn dành cho sinh viên quốc tế nhằm thúc đẩy giáo dục toàn cầu.

Nhiều sinh viên trên thế giới lựa chọn học tập và phát triển sự nghiệp tại Pháp.

Có thể kể đến học bổng Eiffel do Bộ Ngoại giao Pháp khởi xướng, nhằm thu hút những sinh viên giỏi ở cấp độ kỹ sư, tiến sĩ hoặc thạc sĩ từ ​​khắp nơi trên thế giới. Chương trình miễn một số lệ phí đăng ký từ những tiểu bang nhỏ. Ngoài ra, sinh viên nhận được khoản trợ cấp hàng tháng cùng các dịch vụ khác.

Ngoài ra, du học sinh có cơ hội nhận học bổng Erasmus Mundus. Đây là học bổng được tài trợ hoàn toàn bởi EU gồm phí học tập, sinh hoạt, chi phí đi lại và bảo hiểm cho sinh viên theo học khóa thạc sĩ và tiến sĩ.

Học bổng Ile-de-France dành cho thạc sĩ cũng được nhiều người quan tâm. Học bổng này ưu tiên sinh viên quốc tế đến từ các nước đang phát triển như châu Á, Trung Đông và châu Mỹ Latin. Sinh viên được nhận trợ cấp 10.500 euro/năm.

Quy tụ nhiều học viện hàng đầu

Pháp là nơi đặt trụ sở của nhiều học viện uy tín trên thế giới, với khoảng 200 trường kinh doanh và kỹ thuật. Quốc gia này cũng có hơn 250 trường học và đại học danh tiếng, với nền giáo dục chất lượng hàng đầu.

Nếu muốn du học Pháp, bạn có thể tham khảo chương trình học tập do Berlin School of Business and Innovation (BSBI) cung cấp. Các chương trình này được cá nhân hóa và định hướng theo từng ngành, giúp sinh viên trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt được thành tựu trong sự nghiệp.

Cơ hội việc làm hấp dẫn

Sinh viên sở hữu bằng cấp tốt nghiệp của Pháp có nhiều lợi thế cạnh tranh khi tìm kiếm việc làm. Bạn có cơ hội vào làm tại một số công ty hàng đầu thế giới thông qua mối quan hệ đối tác của các viện giáo dục ở Pháp. Đồng thời, chính phủ nước này cũng xem việc tuyển dụng là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo tương lai cho sinh viên.

Chính phủ Pháp đưa ra quy định sinh viên không được làm việc quá 10 giờ/ngày, tối đa 35 giờ/tuần. Nhân viên được phép từ chối làm việc nếu làm liên tục hơn 4,5 tiếng mà không được nghỉ ngơi. Những chính sách này nhằm thu hút nhân tài giỏi trên thế giới đến Pháp.