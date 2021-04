Những loại bún miền Tây ngon và lạ

1. Nguyên liệu chính của bún ba khía là gì? Bún tươi, ba khía hấp nước dừa, nước mắm chua ngọt

Bún tươi, ba khía quay tiêu, nước cốt dừa

Bún tươi, ba khía rang me, nước sốt đậu phộng Bún ba khía mang hương vị ẩm thực đặc trưng của người dân vùng sông nước, được bán phổ biến ở Hà Tiên (Kiên Giang). Món ăn gồm bún tươi và ba khía hấp nước dừa. Ngoài ra, nước mắm chua ngọt góp phần tạo sự đậm đà. Ba khía không nhiều thịt do đó một tô bún có thể khiến bạn không đủ no, chỉ phù hợp ăn chơi. Ảnh: An Huỳnh.