Những lễ hội cổ truyền đặc sắc nhất ở Đài Loan

Tết Nguyên đán Tết Nguyên đán còn gọi là Lễ hội mùa xuân, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng đầu tiên theo âm lịch của Đài Loan, và là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Cũng giống như ở Việt Nam, người dân xứ Đài coi Tết là dịp sum họp bên gia đình, cùng dọn dẹp nhà cửa, sau đó quây quần bên nhau trong bữa tối đón giao thừa. Ngày đầu năm, người lớn sẽ tặng các thành viên nhỏ tuổi phong bao màu đỏ có tiền mặt, thay cho lời chúc bình an và may mắn. Ngày Tết của người Đài Loan không thể thiếu các món ăn: Cải bẹ xanh cọng to tượng trưng cho sự trường thọ; hẹ trắng nguyên cọng nấu tượng trưng cho sự lâu dài; cá tượng trưng cho sự dư dả; củ cải trắng tượng trưng cho khởi đầu may mắn; bánh tổ tượng trưng cho thăng tiến...