Những lần vượt ngục của Triệu Quân Sự

Sau 2 lần trốn khỏi trạm giam quân đội và bị bắt trở lại, Triệu Quân Sự tiếp tục vượt ngục lần thứ 3.

Chiều muộn 31/5, Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê Thái Nguyên) đã trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa.

Đây là nơi Sự chấp hành bản án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn khỏi nơi giam và Trộm cắp tài sản.

Cơ quan chức năng lập tức phát thông báo khẩn và khuyến cáo người dân không chủ động tiếp cận Triệu Quân Sự. Nhiều địa phương của huyện Thạch Thành đã huy động công an, dân quân tự vệ phối hợp với đơn vị trại giam truy tìm phạm nhân.

Cuộc vượt ngục đầu tiên

Sự là cựu quân nhân thuộc quân khu I (tỉnh Thái Nguyên) nhưng nhiều lần trộm cắp đồ đạc của đồng đội rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Từ khi nhập ngũ năm 18 tuổi, Sự đã có 5 lần đào ngũ.

Sau cuộc đào ngũ cuối cùng vào tháng 8/2012, Sự lang thang tại Hà Nội khoảng 10 ngày. Chiều 22/8/2012, tên này mang theo dao bấm đến quán Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội). Hôm đó, Sự sát hại nữ chủ quán, cướp nhẫn vàng, hoa tai, lấy 2 điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Triệu Quân Sự bị bắt sau lần trốn trại đầu tiên. Ảnh: H.Q.

4h ngày 24/8/2012, Triệu Quân Sự bị công an ập vào bắt giữ khi đang ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên. Tháng 3/2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về ​3 tội: Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Tuy nhiên, rạng sáng 8/11/2015, Sự cùng với đồng phạm tên Tuấn cưa song sắt, trèo tường trốn trại giam Quân sự khu vực miền Trung (đóng ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi nhận công văn đề nghị phối hợp truy bắt của Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng và lực lượng của Bộ Công an đã tung quân rà soát các địa bàn nghi vấn. Sau khi rà soát diện rộng, ngày 15/12/2015, Cục cảnh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an phối hợp với công an địa phương phát hiện Sự tại một quán Internet ở Bắc Ninh.

Cảnh sát ập vào khống chế, thu giữ trên người tên tội phạm truy nã 1 dao nhọn. Sau khi bị bắt, Sự thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm tài sản và vụ cướp 13 chiếc điện thoại tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn trước đó 2 ngày.

Bị bắt vì mê trò chơi điện tử

Sau lần trốn trại đầu tiên, năm 2016, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt Triệu Quân Sự tổng mức án tù chung thân.

Khi bản án có hiệu lực, Sự được cơ quan quân sự di lý vào Quảng Ngãi giam giữ ở trại T10 thuộc Quân khu 5 (ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Tuy nhiên, sau đó, phạm nhân này tiếp tục vượt ngục.

Chiều 3/6/2020, cán bộ quản lý Trại giam T10 cho phạm nhân ra ngoài "tắm nắng". Lợi dụng lúc giám thị sơ hở, Triệu Quân Sự phá hàng rào kẽm gai, trèo ra bên ngoài rồi trốn thoát về hướng quốc lộ 1.

Triệu Quân Sự bị cảnh sát bắt giữ hôm 18/6/2022. Ảnh: Thanh Đức.

Trên đường tháo chạy, kẻ sát nhân cướp xe máy và điện thoại di động của người dân ở Quảng Ngãi. Sau đó, anh ta bán điện thoại lấy tiền làm lộ phí để trốn chạy bằng xe máy ra Thừa Thiên - Huế. Lần đó, lực lượng công an, quân đội đã huy động hàng trăm người băng rừng truy bắt kẻ vượt ngục.

Ngoài các lực lượng tinh nhuệ, hơn 50 chó nghiệp vụ và thiết bị flycam đặc chủng cũng được đưa đến núi Hải Vân (Đà Nẵng) để truy tìm kẻ mang tội giết người. Tuy nhiên, việc truy bắt Sự gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực này hiểm trở. Lần đó, đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an Đà Nẵng) đã đề xuất quân đội nổ súng để tiêu diệt Triệu Quân Sự.

Tối 18/6/2020, sau 2 tuần ròng rã truy bắt, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bắt được Triệu Quân Sự khi anh ta đang ở tiệm Internet tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Sự khai sau khi vượt ngục lần thứ 2, anh ta lẩn trốn trong rừng, chờ trời tối rồi men theo lối mòn đi Đà Nẵng sau đó vào Hội An.

Khoảng vài ngày sau, Sự đi theo đường biển vào TP Tam Kỳ. Do mê các trò chơi điện tử, phạm nhân này đến tiệm Internet chơi rồi bị cảnh sát bắt giữ.