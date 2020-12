Những lần sao quốc tế diện váy áo của các nhà thiết kế Việt

Demi Lovato: Hôm 1/10, Demi Lovato tung MV OK Not To Be OK có màn góp giọng của DJ Marshmello. MV lấy bối cảnh giữa khu vườn đầy hoa với sự xuất hiện lộng lẫy của nữ ca sĩ trong bộ cánh do Nguyễn Công Trí thiết kế. Giọng ca 28 tuổi diện trang phục có phần ngực xẻ sâu gợi cảm, nhấn vào cầu vai nhọn thể hiện vẻ uy quyền. Chia sẻ với Zing, NTK Nguyễn Công Trí tiết lộ Demi Lovato hài lòng với sản phẩm của anh.