Những lá bài ma thuật hiếm nhất thế giới

Tyler The Great Warrior (Vô Giá) còn đánh bại của Black Luster Soldier (Stainless Steel) về độ quý hiếm. Đây là thẻ bài được làm dành riêng cho Tyler Gressle - một cậu bé bị chẩn đoán mắc dạng bệnh ung thư hiếm gặp. Được biết Tyler là fan cứng của Yu-Gi-Oh!, quỹ bảo trợ Make-a-Wish kết hợp cùng 4Kids Entertainment Inc đã thiết kế và sản xuất ra lá bài Tyler The Great Warrior đặc biệt này. Sau đó, 3 lá bài phiên bản giới hạn đã được tạo ra. May mắn là Tyler đã đánh bại căn bệnh hiểm nghèo. Và tất nhiên anh không có ý định bán lá bài đặc biệt ý nghĩa này. Nguồn: Thegamer.