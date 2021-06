Những kiểu thưởng thức trứng vịt lộn ở nước ta

2. Món xào quen thuộc với hột vịt lộn là gì? Hột vịt lộn xào me

Hột vịt lộn xào giấm

Hột vịt lộn xào chanh Hột vịt lộn xào me là món khoái khẩu của nhiều người. Thay vì thưởng thức trứng luộc có phần hơi nhạt vị, người ta dùng trứng lộn đã chín, bóc vỏ, xào với sốt me, thêm đậu phộng, hành phi, cho món ăn đậm đà, đủ vị chua, cay, mặn, ngọt hấp dẫn. Công thức sốt me thường được gia giảm tùy cách chế biến của người nấu. Ảnh: Foodie.in.pdx.