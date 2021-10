Nhung Kate đóng nữ chính phần tiền truyện 'John Wick'

Nữ diễn viên "Cô hầu gái" sẽ tham gia mini series "The Continental", tiền truyện của chuỗi phim điện ảnh ''John Wick''.

Ngày 20/10, trao đổi với Zing, Nhung Kate xác nhận cô đã ký hợp đồng với nhà sản xuất của mini series The Continental. Cô sẽ đóng vai chính, tên Yến, bên cạnh các ngôi sao Hollywood như Colin Woodell, Mel Gibson...

Hiện tại, cô hoàn tất các thủ tục giấy tờ, visa để chuẩn bị cho chuyến bay sang Hungary vào đầu tháng 11. Nhung Kate nói Johnny Trí Nguyễn cùng đi với cô sang nước ngoài quay phim. Anh đồng thời cũng hỗ trợ cô trong suốt quá trình thảo luận với nhà sản xuất, làm thủ tục giấy tờ.

Johnny Trí Nguyễn đưa Nhung Kate sang Hungary quay phim. Ảnh: Bá Ngọc.

Theo nữ diễn viên, việc nhận vai gần ngày khởi quay khiến cô ít có thời gian chuẩn bị. Nhung Kate cho hay cô đang tích cực tập võ, học tiếng Anh mỗi ngày. Đoàn phim The Continental sẽ bấm máy từ ngày 10/11.

Nữ diễn viên kể cơ hội làm việc của cô với các nhà làm phim Mỹ bắt đầu từ 3 năm trước. Khi ấy, cô được đạo diễn Oliver Stone mời tham gia một bộ phim. Nhưng dự án này đã không thể thực hiện. Tuy vậy, nhờ người quản lý cũ, cô đã được giới thiệu với dự án The Continental.

"Cách đây 2 tháng, người quản lý cũ thông báo phía đoàn phim The Continental hứng thú với hồ sơ của tôi. Sau đó, họ gửi kịch bản cho tôi. Tôi quay video bài thi và gửi cho họ. Vài ngày sau, họ chọn tôi cho vai diễn đó", Nhung Kate kể lại.

Nói về cơ hội lần đầu tham gia phim của Hollywood, nữ diễn viên cho hay cô không áp lực mà dồn tâm huyết cho vai diễn. Kinh nghiệm đóng phim nhiều năm giúp cô không lo lắng khi hợp tác với dàn sao người Mỹ.

"Điều khiến tôi lo nhất là võ thuật vì vai diễn có nhiều cảnh hành động và ngoại ngữ. Vốn tiếng Anh cũng tôi khiêm tốn, chỉ giao tiếp đơn giản. Vì vậy, tôi phải cố gắng chuẩn bị gấp mọi thứ", cô nói.

The Continental là mini-series tiền truyện của John Wick với thời lượng ba tập, dài 270 phút. Phim do Greg Coolidge và Kirk Ward viết kịch bản. Ngôi sao Keanu Reeves đóng vai trò điều hành sản xuất.

Nội dung phim xoay quanh Winston Scott (Colin Woodell), anh gia nhập thế giới ngầm và trở thành một sát thủ nổi tiếng tại New York (Mỹ). Sau đó, anh dần nắm quyền kiểm soát khách sạn The Continental - điểm đến an toàn của giới tội phạm.

Nhung Kate sinh năm 1989. Cô ghi dấu ấn qua một số phim như Cô hầu gái, Đoạt hồn, Siêu trộm, Cảnh sát hình sự: Mặt nạ hoàn hảo...