Những họa sĩ Việt ghi dấu ấn trong ngành xuất bản thế giới

Huỳnh Kim Liên, Phùng Nguyên Quang, Khoa Lê, Xuân Lộc Xuân là những họa sĩ từng hợp tác với nhiều nhà xuất bản quốc tế.

Không chỉ là những cái tên nổi bật trong nước, những họa sĩ dưới đây, bằng chính tài năng của mình, đã vươn ra biển lớn và gây ấn tượng mạnh trong ngành xuất bản thế giới.

Họa sĩ Huỳnh Kim Liên - Phùng Nguyên Quang

Bộ đôi Huỳnh Kim Liên và Phùng Nguyên Quang là hai gương mặt dần ghi được dấu ấn trong lòng độc giả, xác lập vị trí nhất định trong giới minh họa và làm sách, thông qua hàng loạt giải thưởng, đầu sách xuất bản trong nước và quốc tế.

Hai họa sĩ sử dụng bút danh chung là KAA và lập một studio minh họa có tên "KAA Illustration", minh họa cho nhiều ấn phẩm sách nước ngoài.

Không chỉ vẽ bìa, KAA còn thực hiện minh họa bên trong nhiều cuốn sách tranh của tác giả quốc tế. Một số cuốn sách nổi bật mà KAA thực hiện vẽ minh họa có thể kể đến 10 Women that Changed the World's History, Pionnieres! 50 Women in Extraordinary Destiny, The Magic Bubbles của Isabel Otter, The Floating Field của Scott Riley...

Tranh minh họa của KAA nhiều màu sắc rực rỡ, phù hợp độc giả thiếu nhi với đề tài đa dạng. Với nhiều năm kinh nghiệm vẽ tranh minh họa, hai họa sĩ được các nhà xuất bản nước ngoài đánh giá cao và hợp tác trong nhiều dự án như NXB Auzou Editions của Pháp, Macmillan, HarperCollins…

Ngoài thực hiện phần hình ảnh minh họa, Huỳnh Kim Liên và Phùng Nguyên Quang cũng viết và vẽ lời, xuất bản chính cuốn sách của riêng họ.

Cuốn sách Hành trình đầu tiên đoạt giải thưởng Scholastic Picture Book Award năm 2015 tại Singapore và vừa được xuất bản tại Mỹ đầu năm 2021. Ngoài ra, bộ đôi cũng ra mắt cuốn sách KAA du kí dưới hình thức infographic book năm 2020.

Họa sĩ Khoa Lê

Khoa Lê (bút danh khác là Bích Khoa) là một nữ họa sĩ minh họa và là tác giả của nhiều sách tranh đã xuất bản ở Việt Nam, Pháp, Italy, Phần Lan, Tây Ban Nha… Cô từng có nhiều triển lãm cá nhân trong nước và nước ngoài trong nhiều năm qua.

Khoa Lê cũng giành nhiều giải thưởng quốc tế lớn như Samsung Kidstime Authors Award năm 2017, Best Illustrator của Northern Light Book Award 2020, Best Illustration của Toka Box Top South Asian Children’s Books…

Một số cuốn sách nước ngoài do Khoa Lê minh họa được xuất bản vài năm gần đây có thể kể đến The Most Beautiful Thing của Kao Kalia Yang, Sugar in Milk của Thrity Umrigar, Bare Tree and Little Wind của Mitali Perkins, Flash and Gleam - Light in our world của Sue Fliess...

Ngoài ra, cô cũng sáng tác và xuất bản sách tại Việt Nam. Nhiều cuốn sách trong số đó gây ấn tượng với bạn đọc như Bướm Mặt trăng, Cô bé bánh mật, Những câu chuyện bí ẩn, Khóc khóc nhè.

Tranh của Khoa Lê gây ấn tượng thị giác tốt với nhiều mảng màu đối lập và nét vẽ đặc trưng, phù hợp với nhiều câu chuyện cổ tích về lâu đài, hoàng tử, các nàng công chúa, hoa cỏ với nhiều chi tiết tỉ mỉ và đẹp mắt.

Năm 2016, 7 tựa sách tranh do họa sĩ Khoa Lê vẽ do NXB Nuinui của Thụy Sĩ ấn hành đã bán được bản quyền cho NXB nước khác sau khi nhận được nhiều lời khen ngợi tại Hội chợ sách quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc.

Họa sĩ Xuân Lộc Xuân

Xuân Lộc Xuân là họa sĩ tự do, đang sống và làm việc tại TP.HCM. Cô đã thực hiện hàng trăm bìa sách, bìa tạp chí, tranh minh họa mỗi năm cho nhiều đối tác nước ngoài, trong đó có cả những đơn vị xuất bản trên thế giới tại Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Tranh của Xuân Lộc Xuân thường được thể hiện tối giản với chỉ khoảng ba màu chủ đạo, thiên về các màu lạnh như xanh lam, xanh lá và gắn với khung cảnh thiên nhiên với nét vẽ đặc trưng.

Hình ảnh con người hòa mình giữa thiên nhiên là các chủ đề thường thấy trong tranh của cô. Năm 2020, cô được Behance vinh danh trong top ba họa sĩ và tác phẩm nổi bật trong năm trên nền tảng này trong số hơn 10 triệu người dùng.

Cô chia sẻ mình thường vẽ nhiều tranh cá nhân, và sau đó bán bản quyền sử dụng tranh chứ không bán bản quyền độc quyền tranh, nên tranh của Xuân Lộc Xuân có thể được sử dụng nhiều lần với các thị trường khác nhau.

Làm việc với các nhà xuất bản nước ngoài lớn như Penguin Random House, HarperCollins, Macmillan, Laurence King UK cho cô nhiều trải nghiệm quý giá, đồng thời ghi dấu ấn cá nhân và thương hiệu của bản thân trên trường quốc tế. Tranh của Xuân Lộc Xuân cũng thường xuất hiện tại các triển lãm, gallery, bao bì đĩa phim, giấy gói…

Bên cạnh đó, tranh của Xuân Lộc Xuân cũng xuất hiện ở bìa sách Việt Nam với nhiều tựa sách nhẹ nhàng, phù hợp phong cách cá nhân, thường cho các sách dịch từ Nhật Bản, Hàn Quốc.

Họa sĩ Wazza Pink

Wazza Pink tên thật là Nguyễn Uyên, là họa sĩ trẻ 9X được yêu thích tại Việt Nam và thành viên của Cloud Pillow - một studio vẽ minh họa nổi tiếng tại Hà Nội.

Wazza Pink đến nay đã vẽ minh họa cho nhiều cuốn sách thiếu nhi cả ở Việt Nam lẫn nước ngoài. Trẻ em là nhân vật chính trong các tác phẩm của cô, khiến các bức tranh rực rỡ sắc màu, toát lên vẻ tươi vui, đáng yêu và sống động.

Theo đuổi nghề từ năm 2013, Wazza Pink có sở trường là thể hiện cảm xúc của con người, nhất là những cảm xúc tích cực, yên bình và cần được lan tỏa trong cuộc sống.

Cô có duyên với nhiều NXB lớn trên thế giới, góp cọ vào một số tác phẩm như Christmas is Coming! của Tama Fortner, My Mindfull Walk with Grandpa của Sheri Mabry, Mother Goose Goes to India của Kabir Sehgal và Surishtha Sehgal.

Thông tin giới thiệu của họa sĩ Wazza Pink được đăng trên website mục tác giả của nhiều NXB lớn như Simon And Schuster, Hachette Australia, Little Tiger.