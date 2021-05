Những họa sĩ vẽ bìa sách nổi bật tại Việt Nam

Kim Duẩn, Tạ Quốc Kỳ Nam, Tùng Nâm, Minh Hải... là những họa sĩ vẽ bìa sách được nhiều độc giả yêu mến.

Bìa của một cuốn sách là thứ đầu tiên gây ấn tượng với độc giả. Những họa sĩ vẽ bìa dưới đây đã mang đến hàng nghìn bìa sách độc đáo, góp phần giúp những cuốn sách đến gần hơn với tay người đọc.

Họa sĩ Kim Duẩn

Sinh năm 1983, Kim Duẩn là một trong số những họa sĩ vẽ bìa nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Từng có thời gian dài vẽ tranh minh họa cho các tờ báo dành cho học sinh, sinh viên trước đây, họa sĩ Kim Duẩn đến nay đã thực hiện nhiều bìa sách quen thuộc với độc giả yêu sách.

Họa sĩ Kim Duẩn cũng là người vẽ bìa cho nhiều tác phẩm văn học Việt Nam, chủ yếu là sách của NXB Trẻ. Bên cạnh những tựa sách lẻ, anh đặc biệt hứng thú và tập trung vào các bìa sách theo bộ hoặc cùng một tác giả vì tính đồng bộ và thống nhất xuyên suốt các tranh. Có thể kể đến một vài bộ sách tiêu biểu do anh thực hiện như các cuốn sách trong Tủ sách Văn học tuổi 20, sách của nhà văn Hồ Anh Thái, sách của Agatha Christie…

Với nét vẽ đặc trưng không lẫn với một ai, tranh bìa do họa sĩ Kim Duẩn thực hiện luôn thể hiện được tinh thần, sự đặc trưng của mỗi cuốn sách cũng như đáp ứng được thị hiếu người đọc. Đến nay, Kim Duẩn vẫn là họa sĩ được nhiều đơn vị xuất bản cũng như các tác giả tin tưởng lựa chọn để thực hiện bìa sách của mình.

Họa sĩ Tạ Quốc Kỳ Nam

Họa sĩ Tạ Quốc Kỳ Nam sinh năm 1990 có hơn 10 năm gắn bó với công việc thiết kế bìa sách cùng công ty sách Nhã Nam. Anh là tác giả của nhiều bìa sách bắt mắt, phù hợp với dòng sách văn học cho độc giả trẻ.

Phong cách đa dạng, thử nghiệm nhiều thể loại và sáng tạo trong cách thể hiện, các bìa sách của Tạ Quốc Kỳ Nam được nhiều bạn đọc yêu thích. Có thể kể đến những bìa sách nổi tiếng do anh thực hiện như Bẫy 22, Sáu người đi khắp thế gian, 1Q84, các sách của Michel Bussi như Hoa súng đen, Xin đừng buông tay, Vết khắc hằn trên cát…

Anh cũng là người đã thực hiện thiết kế lại bìa bộ sách Việt Nam danh tác dựa trên các tranh cũ, nhằm truyền tải những hình ảnh quen thuộc của tác phẩm với phong cách mới lạ hơn.

Một điều thú vị là ban đầu Tạ Quốc Kỳ Nam không được đào tạo bài bản về thiết kế, nhưng sau khi bắt đầu thử sức và bén duyên với công việc này, các bìa sách của anh lại nhận được nhiều sự đón nhận của độc giả. Hiện nay, bên cạnh thiết kế và vẽ bìa sách, Tạ Quốc Kỳ Nam còn được biết đến với vai trò nhà thiết kế sản xuất, người sáng tạo nội dung, diễn viên…

Họa sĩ Minh Hải

Họa sĩ Minh Hải được biết đến với nhiều bìa sách có gam màu tươi sáng đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, thể hiện được cuộc sống nhiều màu sắc tại nơi đây. Hiện cô đang gắn bó với công việc vẽ thiết kế bìa tại NXB Trẻ.

Nhiều bìa sách do cô thực hiện tạo hiệu ứng thị giác tốt, thu hút sự chú ý của người đọc. Những tác phẩm ấn tượng của chị có thể kể đến bìa các sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, bộ sách của nhà văn Sơn Nam, Bà Tùng Long, bìa sách Tìm em nơi anh, Xa ngoài kia nơi loài tôm hát…

Đặc biệt họa sĩ Minh Hải là người thực hiện vẽ bìa và vẽ tranh minh họa cho ấn phẩm kỷ niệm 40 năm thành lập NXB Trẻ - Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Trong sách, cô sử dụng nhiều gam màu xanh lá và vàng, phù hợp với không khí và bối cảnh của truyện.

Họa sĩ Bùi Tâm

Bùi Tâm (nghệ danh khác là Dusse B) là họa sĩ trẻ sinh năm 1993, đã theo đuổi nghề vẽ minh họa chuyên nghiệp trong hơn 5 năm với nhiều bìa sách ấn tượng. Anh đã hai năm liên tiếp chiến thắng giải bìa sách ấn tượng của năm 2017 và 2018 của Nhã Nam, lần lượt cho hai bìa sách Bụi sao và Trăm năm cô đơn.

Với anh, một tác phẩm tốt là khi mọi thứ chảy ra tự nhiên, không bị gồng cứng. Các bìa sách của Bùi Tâm thường có những có những góc cạnh và lát cắt độc đáo, gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Phong cách của anh gợi ra sự huyền ảo, cổ điển, trầm ấm của phương Đông lẫn sắc lạnh của phương Tây như Vết nhơ của người, Chỉ tại con chim bồ câu, Những đêm trắng, Những cuộc chạy trốn tình yêu…

Họa sĩ Tùng Nâm

Họa sĩ Tùng Nâm, tên thật là Nguyễn Tùng Lâm, được nhiều độc giả biết đến với vai trò người vẽ minh họa và thiết kế bìa cho nhiều tác phẩm văn học kinh điển và hiện đại. Anh là người thực hiện nhiều bìa sách được độc giả yêu thích gần đây như Đẹp và buồn, Tiếng triều dâng, Tàn ngày để lại, Cây cam ngọt của tôi…

Tùng Nâm đã có 7 năm gắn bó với việc vẽ minh họa bìa sách trong công ty sách Nhã Nam. Anh chia sẻ rằng bản thân khi vẽ bìa thiên về cảm xúc, và nếu thực sự yêu thích tác phẩm nào sẽ dốc hết công sức để hoàn thành, đến mức quên ăn quên ngủ.

Bên cạnh việc vẽ bìa sách, họa sĩ Tùng Nâm cũng chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội, tự giới thiệu những tác phẩm sách sắp xuất bản do mình vẽ bìa với độc giả trong cộng đồng đọc sách.

Họa sĩ Reiko Miori

Reiko Miori, tên thật là Bảo Huyên, là nữ họa sĩ thiên về gam màu lạnh, thường vẽ các sách thuộc thể loại trinh thám, kinh dị, huyền ảo, fantasy. Phong cách vẽ của Reiko Miori tập trung nhiều vào bối cảnh, với nhiều hiệu ứng và góc vẽ mới lạ.

Các bìa sách tiêu biểu cô đã thực hiện có thể kể đến như Mê cung nhện, bộ sách Pháp Y Tần Minh, loạt sách của Ninh Hàng Nhất cùng nhiều tác phẩm văn học Việt Nam như Săn mộ, Con ảo, Thần chết và người đàn bà, Thiên thần mù sương, Ổ buôn người…

Hiện Reiko Miori làm họa sĩ vẽ bìa tự do, và góp cọ vào nhiều bìa sách ăn khách trên các kệ của người đọc.

Họa sĩ Bảo Anh

Họa sĩ Bảo Anh cũng là một họa sĩ được yêu thích và thường thực hiện các bìa sách theo bộ với sự thống nhất phong cách. Những tác phẩm nổi tiếng của anh bao gồm bìa bộ sách Trâm, bộ sách Giải cứu thời gian, bộ Vật chất tối của ngài, bộ Tarot: Lá bài phán quyết…

Nét vẽ đa dạng và sáng tạo của họa sĩ Bảo Anh thường được sử dụng để giới thiệu các tác phẩm fantasy, văn học kinh điển cũng như hiện đại. Với cách vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết, độc giả có thể tìm thấy trên các bìa sách do họa sĩ Bảo Anh thực hiện những hình ảnh nhỏ bé ẩn giấu đến bất ngờ.

Họa sĩ An An

Họa sĩ An An, tên thật là Duy Anh, đã thực hiện nhiều bìa sách dành cho nhiều lứa tuổi. Anh là người vẽ mới toàn bộ bìa 15 cuốn trong bộ sách Roald Dahl do NXB Kim Đồng phát hành.

Thêm vào đó, nhiều bìa sách quen thuộc với độc giả Việt cũng do anh thực hiện như bộ sách Hannibal Lecter (Sự im lặng của bầy cừu, Rồng đỏ…), bộ sách của nhà văn Dan Brown (Thiên thần và ác quỷ, Biểu tượng thất truyền…)

An An vẽ nhiều tranh bìa với những mảng màu đối lập, đem đến cho độc giả sự ấn tượng khi nhìn vào hình thức bên ngoài của một cuốn sách.