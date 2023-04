Những hình ảnh cuối của Moonbin trước khi qua đời

Trước khi qua đời một ngày, Moonbin đăng hình ảnh của 6 thành viên nhóm Astro lên Weverse với lời nhắn: "My everything, my all" (tạm dịch: Họ là tất cả với tôi). Theo truyền thông, sau khi nghe tin buồn, Cha Eun Woo đã đặt vé máy bay từ Mỹ trở về Hàn Quốc ngay lập tức.