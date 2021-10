Những giấc ngủ trên đường hồi hương

Chị Đàm Thị Nở (quê Hà Giang) cùng chồng và con gái vào miền Nam làm công nhân được hơn nửa năm thì 3 tháng phải chịu cảnh thất nghiệp. Khi Bình Dương nới lỏng giãn cách, ngày 2/10, gia đình chị lại ròng rã trên xe máy để về quê. "Cũng may vì còn chút tiền tiết kiệm, vợ chồng tôi vẫn đủ ăn trong lúc giãn cách, nhưng lâu ngày cũng hết, đành phải về quê. Hôm qua, Nghệ An mưa to lắm, tôi rất lo con nhỏ dễ bị cảm, ốm. Giờ cả nhà chỉ mong sớm được trở về quê với gia đình thôi", chị Nở nói.