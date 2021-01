Những điều không nên nói khi trẻ bị bắt nạt

1. "Con cứ mặc kệ đi": Cha mẹ không nên khuyên trẻ phớt lờ những kẻ bắt nạt, điều này chỉ khiến chúng tránh mặt đối phương, không thể giải quyết tình huống triệt để. Bà Barbara Coloroso, tác giả cuốn sách The Bully, the Bullied, and the Bystander, nhận định khi trẻ phớt lờ lời chế nhạo và tấn công, các em sẽ dần quen và tiếp nhận thông điệp độc hại từ kẻ bắt nạt. Từ đó, trẻ sẽ mặc định bản thân không tốt, "đáng" bị bắt nạt. Bà Katie Hurley, tác giả cuốn sách The Happy Kid Handbook: How to Raise Joyful Children in a Stressful World, chia sẻ với HuffPost: "Khi cha mẹ nói những lời này, trẻ sẽ cảm thấy bị cô lập. Điều đó sẽ khiến các em cảm thấy cô đơn và dễ tổn thương hơn". Ảnh: Kid Stuff Magazine.