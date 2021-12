Những diễn viên tỏa sáng trong năm 2021

Timothée Chalamet: 2021 đánh dấu sự trở lại rực rỡ của tài tử mang hai dòng máu Mỹ - Pháp, sau hai năm vắng bóng. Timothée Chalamet góp mặt trong bốn phim đều nhận được đánh giá cao từ giới phê bình và khán giả: The French Dispatch - sự trở lại của đạo diễn Wes Anderson, Don’t Look Up, phim tài liệu A Man Named Scott và Dune - bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên. Gạt bỏ hình ảnh ngọt ngào trong Call Me by Your Name, nam diễn viên hóa thân hoàn hảo từ ngoại hình đến tâm lý nhiều mâu thuẫn của người thừa kế trẻ tuổi trên bàn tròn chính trị đầy mưu mô.