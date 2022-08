Những điểm đến hút khách trên cung đường ven biển Hồ Tràm - Phan Thiết

Trên khu đại lộ, du khách có thể tìm thấy những thương hiệu ẩm thực quen thuộc như Don Chicken, Au Lac do Brazil, Mango Tree, Lotteria, Baskin Robbins; chùm thương hiệu thời trang Nike, Fila, New Balance, Skechers, Crocs; hay những nhãn hàng mỹ phẩm The Face Shop, Club Clio… Chuỗi tiện ích dịch vụ ẩm thực - giải trí - mua sắm này đang từng bước góp phần tạo nên hình ảnh Hồ Tràm sôi động, nhộn nhịp hơn.