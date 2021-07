Những địa danh Cọp, Hổ lý thú ở Việt Nam

7. Hành trình khám phá chuỗi những hang Hổ (Tiger Cave Series Adventure) tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng qua 3 hang động nào? Hang Cọp, Hang Dover, Hang Sygmy

Hang Cọp, Hang Over, Hang Pygmy

Hang Hổ, Hang Over, Hang Lygmy Là cung đường trekking dành cho những người yêu thích chinh phục mạo hiểm, hành trình khám phá chuỗi những hang Hổ (Tiger Cave Series Adventure) tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được thiết kế với lịch trình 3 ngày 2 đêm. Du khách sẽ vượt qua 1,6 km Hang Cọp, khám phá 3,2 km Hang Over, và ngắm nhìn vẻ kỳ vĩ của Hang Pygmy, được xem là hang động lớn thứ 4 thế giới. Ảnh: Tour To The Caves.