Những đạo diễn trẻ tham gia cuộc thi phim ngắn Vision+

Cuộc thi Vision+ với hạng mục Visual Creator của vivo quy tụ nhiều gương mặt đạo diễn trẻ tài năng, hứa hẹn kể những câu chuyện thú vị và có chiều sâu qua ngôn ngữ điện ảnh.

Để đánh dấu màn ra mắt của X80 series, vivo đã mang cuộc thi hàng năm Vision+ trở lại. Cuộc thi khuyến khích các nhà sáng tạo truyền tải câu chuyện qua biểu cảm hình ảnh phong phú, từ đó bày tỏ tâm tư và cảm xúc chân thật.

Sau khi khởi động, cuộc thi nhận được sự quan tâm của nhiều đạo diễn trẻ với bài thi chất lượng và có chiều sâu tham gia vào hạng mục Visual Creator. Nổi bật trong số này là đội thi gồm biên kịch Phạm Công Phúc, đạo diễn hình ảnh Bùi Thạc Phong và Bảo Trâm với vai trò sản xuất.

Phim ngắn Cao tốc đến bên em từng tham dự liên hoan phim quốc tế Mad Vision.

Phạm Công Phúc là nhà làm phim độc lập sở hữu phim ngắn Cao tốc đến bên em tham dự liên hoan phim quốc tế Mad Vision tại TP.HCM. Trong khi đó, Bùi Thạc Phong có kinh nghiệm tham gia nhiều khóa làm phim, theo đuổi nghệ thuật thị giác mang tính thực tế, thô ráp, tạo cảm giác mạnh. Còn Bảo Trâm đang là sinh viên năm nhất tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng sản xuất các phim ngắn mang tính thương mại, sau đó chuyển hướng sang các dòng phim độc lập và nghệ thuật.

Đội thi thứ hai cũng nổi bật không kém với với sự tham gia của Nguyễn Mỹ Anh trong vai trò đạo diễn. Cô từng đảm nhận vị trí trợ lý sản xuất cho phim Miền ký ức của đạo diễn Bùi Kim Quy; trợ lý đạo diễn phim hài Tết Lỡ rồi tới luôn và phim ngắn Hoán đổi của diễn viên Trung Ruồi.

Đồng hành cùng Mỹ Anh là đạo diễn hình ảnh Nguyễn Minh Thành, có kinh nghiệm chỉ đạo hình ảnh cho các quảng cáo thương mại như Viettel 4G, Aruna offices.Đội còn có sự tham gia của Phạm Như Thái - phụ trách biên kịch và đạo cụ, từng đoạt giải Kịch bản xuất sắc với Chỗ của ai trong cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Phim ngắn dự thi thuộc thể loại tâm lý, học đường, kể câu chuyện đẹp về tình bạn.

Mang đến năng lượng nhiệt huyết, đội thi thứ ba quy tụ nhiều gương mặt trẻ như Phạm Đình Thiện (sinh năm 1996) - vai trò đạo diễn, Hà Hương Thảo - sản xuất và Nguyễn Đức Minh (sinh năm 2000) - quay phim. Đình Thiện tốt nghiệp thủ khoa Quay phim truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng làm phim ngắn Căn phòng được tài trợ bởi dự án TPD Short Film Camp.

Phạm Đình Thiện và ê-kíp dự án Như trăng trong đêm.

Hương Thảo gây ấn tượng khi có cơ hội tham gia sản xuất phim ngắn độc lập Mất nước của đạo diễn Trần Dân Chí. Đức Minh từng tham gia quay nhiều phim ngắn, MV như Cao tốc đến bên em của đạo diễn Phạm Công Phúc, MV Lily - Hòa.

Cuối cùng là đạo diễn Luk Hồ Hải My, từng giành nhiều giải thưởng về phim trên đấu trường quốc tế như Best Short Film tại Tokyo International Short Film Festival 2021, Best Editing of Narrative Film tại T.I.F.A. - Tietê International Film Awards với phim Loveline. Ngoài ra, cô từng đoạt giải "Best Experimental Film" tại Brazil International Monthly Independent Film Festival với phim ngắn A little soul.

Loveline của Luk Hồ Hải My đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế.

Bên cạnh dàn thí sinh tài năng, cuộc thi quy tụ dàn giám khảo nổi tiếng như đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh với các tác phẩm tiêu biểu như Thưa mẹ con đi, The Scent of Fish Sauce được trình chiếu tại liên hoan phim Bucheon, BFI London và Palm Springs.

Đồng thời, cuộc thi còn có sự tham gia đánh giá của ông Xianhui Zhao - chuyên gia hình ảnh đến từ vivo và Bertram Hoenlinger - chuyên gia nhiếp ảnh đến từ Zeiss - công ty chuyên nghiệp về ống kính máy ảnh.

Dàn giám khảo của cuộc thi.

Phim ngắn tham gia cuộc thi cần được quay bằng smartphone, trong đó khuyến khích sử dụng các dòng điện thoại của vivo, lưu dưới định dạng MP4, chế độ full HD hoặc full HD+.

Cuộc thi mang đến tổng giải thưởng gồm 12 giải, chia thành hai hạng mục quốc tế và khu vực. Hạng mục quốc tế gồm 5 giải thưởng, trị giá 7.000 USD /giải. Hạng mục khu vực gồm 7 giải, trị giá 3.000 USD /giải. Vivo Visual Creator Short Film Awards 2022 sẽ nhận các tác phẩm dự thi từ 15/6 đến hết 21/11.