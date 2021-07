Những cuốn sách viết về thế vận hội Olympic

The Story of the Olympic Games - Câu chuyện về thế vận hội Olympic. Cuốn sách viết về lịch sử thế vận hội được minh họa đẹp, văn phong phù hợp các em nhỏ. Một biểu đồ các sự kiện từ nguồn gốc của thế vận hội ở Hy Lạp cổ đại đến thời kỳ phục hưng vào năm 1896 và 27 cuộc thi tiếp theo. Ngoài ra, các trang sách còn tập hợp hình ảnh độc quyền về hoạt động động hấp dẫn, các vận động viên huyền thoại. Không những vậy, cuốn sách còn nói thêm về các môn thể thao tồn tại trong thời gian ngắn, những kỷ lục đầu tiên và tin vắn thú vị có liên quan.