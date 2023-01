Những cuốn sách khiến bạn bất ngờ với khả năng của bộ não

Bộ não con người là công cụ mạnh mẽ nhất bạn có thể sở hữu. Những cuốn sách dưới đây sẽ giúp bạn rèn luyện được trí thông minh, tăng sức cạnh tranh và đạt được thành tích cao.

Cuốn sách của tác giả Ian Leslie giúp khai thác trí tò mò tự nhiên của bạn để phát triển khả năng suy nghĩ rộng và sâu hơn. Nó nói rằng những người tò mò thường đi rất rộng và sâu vào vấn đề.

Họ là những người được trang bị tốt nhất cho loại công việc đòi hỏi nhiều kiến thức. Họ cũng là nhóm có nhiều khả năng sáng tạo nhất kết nối giữa các lĩnh vực khác nhau, mang lại ý tưởng mới và thường làm việc đa ngành.

Trong một thế giới mà công nghệ đang dần thay thế nhanh chóng rất nhiều vai trò của con người, ngay cả công việc văn phòng, sự tò mò sẽ thúc đẩy bạn khám phá nhiều điều hơn nữa.

Trong cuốn sách này, Daniel Kahneman, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới và là người đoạt giải Nobel Kinh tế, đưa chúng ta vào một chuyến khám phá đột phá về tâm trí và giải thích hai hệ thống điều khiển cách chúng ta suy nghĩ.

Hệ thống 1 nhanh chóng, trực quan và cảm tính. Hệ thống 2 chậm hơn, thận trọng và logic hơn. Khi hiểu về hai hệ thống, chúng ta sẽ biết được cách mình phán đoán và đưa ra quyết định.

Kahneman thu hút người đọc vào một cuộc trò chuyện sôi nổi về cách chúng ta suy nghĩ, tiết lộ những điểm ta có thể và không thể tin vào trực giác của mình, cũng như cách khai thác những lợi ích của việc suy nghĩ chậm.

Đứng đầu danh sách bán chạy nhất trong gần mười năm, "Thinking, Fast and Slow" (Tư duy nhanh và chậm) là một tác phẩm kinh điển đương đại, một cuốn sách đã thay đổi cuộc đời của hàng triệu độc giả.

Đây là cuốn sách thú vị của hai tác giả Steven D. Levitt và Stephen J. Dubner. Với sự kết hợp đặc trưng giữa cách kể chuyện hấp dẫn và phân tích độc đáo, họ đưa người đọc vào quá trình suy nghĩ của mình, dạy tất cả chúng ta suy nghĩ hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, hợp lý hơn một chút - tức là suy nghĩ giống như một kẻ lập dị.

Levitt và Dubner đưa ra một kế hoạch chi tiết cho cách giải quyết vấn đề hoàn toàn mới, cho dù mối quan tâm của bạn nằm ở những thủ thuật nhỏ hay những cải cách lớn mang tính toàn cầu.

Các chủ đề bao gồm từ kinh doanh đến hoạt động từ thiện, thể thao đến chính trị, tất cả đều nhằm mục đích đào tạo lại bộ não của bạn.

Trong "The Power of Habit" (Sức mạnh của thói quen), tác giả Charles Duhigg - phóng viên kinh doanh từng đoạt giải thưởng - đưa tới chúng ta những khám phá khoa học thú vị giải thích tại sao thói quen tồn tại và cách thay đổi chúng.

Chắt lọc lượng lớn thông tin thành những câu chuyện hấp dẫn, Duhigg trình bày sự hiểu biết hoàn toàn mới về bản chất con người và tiềm năng của nó.

Về cốt lõi, "The Power of Habit" chứa đựng một lập luận thú vị: Chìa khóa để tập thể dục thường xuyên, giảm cân, làm việc hiệu quả hơn và đạt được thành công là hiểu cách thức hoạt động của các thói quen.

Duhigg đã chỉ ra bằng cách khai thác khoa học mới này, chúng ta có thể biến đổi doanh nghiệp, cộng đồng và cuộc sống của mình.

Cuốn sách của Joshua Foer được đánh giá là hài hước, mang tính giải trí cao và đầy uyên bác, chứa đựng đầy những chi tiết hữu ích về các kỹ thuật rèn luyện trí nhớ cổ xưa.

"Moonwalking with Einstein" kể lại hành trình cải thiện trí nhớ kéo dài hàng năm của Joshua Foer dưới sự hướng dẫn của các "vận động viên trí óc" hàng đầu.

Ông dựa trên những nghiên cứu tiên tiến, một lịch sử văn hóa đáng ngạc nhiên về khả năng ghi nhớ và những thủ thuật trong nghề của các nhà tâm thần học để thay đổi hiểu biết của chúng ta về trí nhớ con người.

Đây là một tác phẩm báo chí đầy sức sống nhắc nhở chúng ta rằng, theo mọi cách quan trọng, chúng ta là tổng thể của những ký ức.

