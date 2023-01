Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu

Ứng phó với biến đổi khí hậu hiện là cuộc chiến cấp bách trên toàn cầu và mỗi cá nhân, tổ chức, chính phủ đều không thể đứng ngoài cuộc.

Băng ở hai cực đang ngày càng tan nhanh do nóng lên toàn cầu. Ảnh: NurPhoto.

“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu

Việt Nam là quốc gia dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra. “Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu” cung cấp kiến thức về tác động của biến đổi khí hậu trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Cuốn sách cũng đề ra mối quan hệ mật thiết giữa phát triển quốc gia bền vững và biến đổi khí hậu.

Cuốn sách do NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam xuất bản năm 2018, và là kết quả của sự hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Dự án “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?

Cuốn sách đề cập trực tiếp đến thực trạng phát thải khí nhà kính gây ra sự nóng lên toàn cầu và hậu quả mà con người phải gánh chịu nếu không hành động ngay. Từ đó, tác giả Bill Gates đề xuất phương hướng giảm phát thải, tập trung vào áp dụng biện pháp kỹ thuật và thúc đẩy việc đưa các biện pháp này vào thực tiễn.

Tác giả cũng nhấn mạnh vai trò của chính phủ, các tổ chức tư nhân - bên cạnh cá nhân - trong việc tìm và thúc đẩy các giải pháp mới cả về kỹ thuật lẫn chính sách trong việc giảm phát thải.

Cuốn sách, với tựa tiếng Anh là “How to avoid a climate disaster” của tỷ phú Bill Gates - đồng Chủ tịch của Quỹ Bill & Melinda Gates và là người sáng lập tổ chức Breakthrough Energy (Năng lượng Đột phá), được nhiều nhà phê bình và tạp chí đánh có tiếng giá cao. Tại Việt nam, cuốn sách do NXB Hà Nội phát hành năm 2021.

Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất

Cuốn sách được ra mắt lần đầu tại Anh vào năm 2019 và được đánh giá là một siêu phẩm về vùng cực của Trái Đất. Dưới tác động của sự nóng lên toàn cầu, băng từ hai cực đang ngày càng tan nhanh, thu hẹp dần vùng đất kỳ vĩ, quyến rũ, chứa đầy bí ẩn.

Cuốn sách đưa độc giả đến những vùng đất lạnh nhất địa cầu để khám phá lịch sử hình thành các con sông băng, những hình ảnh một thế giới đầy mê hoặc do băng tạo nên, cũng như cách mà sinh vật - bao gồm con người - sinh tồn, và thế giới đó đang dần biến mất như thế nào.

Cuốn sách có tựa tiếng Anh là “Ice - Chilling stories from a disappearing world” do NXB DK ra mắt tại Anh, và do NXB Hà Nội xuất bản tại Việt Nam năm 2020.