Những cuốn sách giúp trẻ tìm hiểu về giới tính, tình dục

Những cuốn sách dưới đây là lời giải đáp cho những băn khoăn, lo lắng của tuổi mới lớn, đồng thời giúp cha mẹ có thêm phương pháp giáo dục giới tính cho con.

Giáo dục giới tính không chỉ là những thứ con người hay nghĩ tới. Nó bao gồm các chủ đề như tình dục, cơ thể con người, khuynh hướng tính dục và giới tính, sự tự chủ và cho phép về cơ thể, các kỹ năng quan hệ an toàn và nhiều thứ khác.

Đây vẫn luôn là chủ đề dễ đùa, khó nói, khiến không ít trẻ mới lớn, thậm chí cả phụ huynh né tránh mỗi khi nhắc đến.

Trong khi đó, nhiều thanh thiếu niên đã biết về tình dục trước khi được giáo dục giới tính trong trường học. Nhiều trẻ em bước vào giai đoạn dậy thì nhiều xáo trộn trong cơ thể, sức khỏe giới tính mà không tìm được câu trả lời chính xác.

Dành cho những độc giả muốn tìm hiểu về giáo dục giới tính, Zing gợi ý một số cuốn sách.

Nói với con về giới tính

Tác giả: Educate and Empower Kids

Được dịch từ series 30 Days of Sex Talks nổi tiếng ở Mỹ, Nói với con về giới tính là cuốn sách cung cấp thông tin và phương pháp để cha mẹ có thể trò chuyện về chủ đề giới tính với con cái.

Nói với con về giới tính cung cấp phương pháp để cha mẹ có thể trò chuyện về chủ đề giới tính với con cái. Ảnh: Tiki.

Sách chia làm 3 phần, theo 3 lứa tuổi: 3-7, 8-11 và từ 12 tuổi trở lên.

Các chủ đề về giáo dục giới tính được chia thành 30 cuộc trò chuyện, xoay quanh những nội dung như: Cơ thể, bản năng giữ an toàn, đâu là ranh giới, tình cảm, tôn trọng người khác, tình yêu lãng mạn, những nguy cơ trên mạng…

Với mỗi chủ đề sẽ có câu hỏi, tình huống mẫu, cách gợi chuyện để bố mẹ và con có thể thoải mái chia sẻ cùng nhau.

Không chỉ nói về giới tính, ấn phẩm còn là gợi ý để cha mẹ xây dựng nền tảng trò chuyện thoải mái với con về những vấn đề con gặp trong quá trình trưởng thành.

Chuyện dễ đùa khó nói

Tác giả: Jasminka Petrovic, Dobrosav Bob Zivkovic

Giúp các em hiểu rõ, đúng về cơ thể của mình, những biến động tâm lý của bản thân và một điều rất mới mẻ mà không ít bạn trẻ tuổi mới lớn rất tò mò là tình dục.

Với mong muốn trấn an, hướng dẫn và giúp các em thoải mái tìm hiểu, tác giả khắc họa hai nhân vật Marjorie và Bessie trong vai người dì để chuyện trò với các em thoải mái, thân mật.

Đặc biệt, với mong muốn giúp các em tìm hiểu khoa học, nhóm tác giả đưa vào sách những kiến thức bổ ích và chia sẻ thẳng thắn, không màu mè hay úp mở về vấn đề nhạy cảm.

Nói chuyện giới tính không khó

Tác giả: Luật gia - chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ

Được viết bởi tác giả Việt, do đó, Nói chuyện giới tính không khó phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam.

Cuốn sách dành cho cha mẹ và bạn đọc tuổi teen. Với độc giả tuổi teen, sách cung cấp kiến thức về giới tính, tình dục, cách xử lý khi gặp dấu hiệu bị quấy rối, xâm hại thân thể, từ đó, các em hiểu về mình, yêu quý và tôn trọng mình hơn.

Cuốn sách tháo gỡ những ngần ngại khi tìm hiểu về giới tính. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Với phụ huynh, sách giúp cha mẹ hiểu con hơn, dễ dàng làm bạn, lắng nghe và chia sẻ với con đúng cách, đồng thời định hướng, giáo dục giới tính cho con trước vấn nạn quấy rối, xâm hại tình dục ngày một tăng.

Thông qua cuốn sách, tác giả gửi thông điệp về việc xóa bỏ những rào cản ngại ngùng để tìm hiểu kiến thức giới một cách khoa học, có biện pháp phù hợp để cha mẹ và con cái thoải mái nói về chủ đề vốn được coi là tế nhị này.

Bộ sách An toàn cho con yêu

Tác giả: Jayneen Sanders

Bộ sách gồm 4 cuốn, mỗi cuốn là một câu chuyện thú vị, gợi ý những câu hỏi để bố mẹ tương tác với con, đề xuất cách giải quyết những tình huống khó, kèm theo thông tin về đường dây nóng và các tổ chức bảo trợ trẻ em.

Bộ sách giáo dục giới tính toàn diện của tác giả Jayneen Sanders. Ảnh: Vnwriter.

Cuốn sách An toàn cho con yêu hướng dẫn phụ huynh cách bảo vệ trẻ em khỏi bị quấy rối và tấn công tình dục. Thông qua cuốn sách, cha mẹ và các bạn nhỏ có cơ hội tìm hiểu kỹ lưỡng về: Tên chính xác của các bộ phận “riêng tư” trên cơ thể; thế nào là “đụng chạm an toàn”, thế nào là “đụng chạm không an toàn”; đừng giấu giếm những bí mật đau buồn hay khó chịu, cần làm gì nếu bị đụng chạm không an toàn.

Thuyền trưởng cướp biển, gái tài như trai là câu chuyện đáng yêu về bình đẳng giới, tôn trọng cá nhân và phòng chống bạo lực. Các cô gái có thể mạnh mẽ, tự lập, theo đuổi giấc mơ của mình và làm việc xuất sắc.

Không là không dạy trẻ em về ranh giới cá nhân, trao quyền quyết định cho trẻ trong nhiều trường hợp bị ép buộc và tấn công, giúp trẻ chủ động phòng tránh vấn nạn lạm dụng và xâm hại tình dục. Đơn giản và rõ ràng, không tức là không.

Trong khi đó, Bí mật rất cần bật mí lại là công cụ giúp đỡ cha mẹ đề cập đến những bí mật tế nhị một cách phù hợp với lứa tuổi, để con thoải mái nói ra.

Bộ sách Giáo dục giới tính dành cho bạn gái

Tác giả: Lena Hu

Bộ sách bao gồm 4 quyển với những lời khuyên hữu ích, kiến thức cần thiết, giúp con gái hiểu và bảo vệ chính mình. Đồng thời, bộ sách cũng giúp phụ huynh có thêm một cách chia sẻ, gần gũi với con gái.

4 cuốn sách giúp giải đáp thắc mắc, đồng thời chỉ cách bảo vệ bản thân dành cho bạn gái. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

Khúc mắc tuổi dậy thì là tập đầu tiên, cung cấp kiến thức giới tính cho những bé gái trước và trong tuổi dậy thì, giúp các bạn nữ vượt qua những bỡ ngỡ tuổi dậy thì, trưởng thành khoẻ mạnh, an toàn và tự tin vào bản thân.

Cuốn sách thứ 2, Nguyệt san của tớ sẽ giải đáp cặn kẽ mọi vấn đề liên quan đến kỳ đèn đỏ.

Trong khi đó, Bạn gái - bạn trai là cuốn sách tư vấn các vấn đề về giới tính, tình bạn khác giới, kiến thức về phòng tránh thai và xâm hại tình dục.

Cuối cùng, Dậy thì thành công chia sẻ những bí quyết giúp bạn gái trưởng thành khoẻ mạnh, biết cách tự tin giao tiếp, ứng xử có văn hoá, xây dựng phong cách và hoàn thiện bản thân.