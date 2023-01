Những cuốn sách giúp hiểu về kinh tế quốc tế

Hiểu về kinh tế quốc tế là điều rất quan trọng trong thời kỳ hội nhập nhằm nắm bắt cơ hội và tận dụng hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sàn Giao dịch Tài chính New York vào ngày 13/9/2022 với màn hình hiển thị chỉ số Dow Jones. Ảnh: Reuters.

“Khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam”, “Con đường đi tới thịnh vượng toàn cầu” hay “Tài chính Quốc tế” nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực quan và đa chiều khi nhắc đến kinh tế quốc tế.

Khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

“Khủng hoảng nợ công châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu vào năm 2014.

Cuốn sách phác họa bức tranh tổng quan diễn biến của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, phân tích nguyên nhân, tác động của nó cũng như các đánh giá về hệ thống giải pháp ứng phó của châu Âu đối với cuộc khủng hoảng.

Qua đó, độc giả sẽ có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về bản chất, mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng nợ công, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam trong kiểm soát nợ công và đề xuất chính sách phòng ngừa, đối phó với vấn đề nợ công, hạn chế rủi ro khi khủng hoảng xảy ra.

Con đường đi tới thịnh vượng toàn cầu

Tác giả Michael Mandelbaum, một trong những chuyên gia hàng đầu về các vấn đề quốc tế của Mỹ, đã tìm hiểu những chướng ngại vật của toàn cầu hóa. Cuốn sách mô tả những lực đẩy thế giới bước sang giai đoạn mới của toàn cầu hóa: giai đoạn của thịnh vượng rộng khắp và cơ hội lớn lao.

Cuốn sách đã đưa ra những phân tích toàn diện nhất về tương lai của toàn cầu hóa trước những cú sốc kinh tế, đồng thời lý giải rõ ràng nhất về các vấn đề chính trị quan trọng có ảnh hưởng đến tương lai, và viễn cảnh lạc quan thuyết phục nhất về nền kinh tế thế giới.

Cuốn sách, tựa tiếng Anh “The road to global prosperity”, kết luận công nghệ càng tiến bộ, thị trường tự do càng mở rộng. Toàn cầu hóa là quá trình tích cực và không thể tránh khỏi của cả thế giới ở thế kỷ XXI. Tại Việt Nam, cuốn sách do NXB Trẻ phát hành năm 2019.

Tài chính Quốc tế

Cuốn sách "Tài chính Quốc tế" có tựa tiếng Anh là “International Corporate Finance”, được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng như giáo trình cơ bản phục vụ giảng dạy các chương trình đại học và cao học.

Toàn bộ cuốn sách gồm 5 phần, 21 chương cung cấp cho người đọc kiến thức chuyên sâu về môi trường tài chính quốc tế, về quản trị tài chính cho công ty đa quốc gia, về kinh doanh tiền tệ trên thị trường tài chính quốc tế trong môi trường toàn cầu hóa.

Cuốn sách được biên dịch bởi trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Bản tiếng Việt được xuất bản bởi NXB Cengage Learning.