Những cuốn sách được nhiều người yêu thích năm 2022

How High We Go in the Dark của Sequoia Nagamatsu lại đưa người đọc tới những miền đất trải nghiệm đầy mới mẻ của tương lai. Đó là năm 2030. Người ta tìm thấy một xác chết cổ đại nằm sâu trong lớp băng vĩnh cửu và chỉ vừa lộ ra khi băng tan. Điều đáng sợ là người phụ nữ trẻ này đã bị giết bởi một loại virus chết người và rất dễ lây lan. Phát hiện này vô tình tàn phá thế giới khi chủng virus hoành hành khắp nơi, những tác động của nó ảnh hưởng lên con người theo nhiều hướng khác nhau. Tác phẩm là câu chuyện về ý chí, sự bền bỉ và kiên trì. Nguồn: Tor.