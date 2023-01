Những cuốn sách dạy trẻ về an toàn trên không gian mạng

Internet tồn tại những hiểm họa khó lường đối với trẻ. Cha mẹ cần hướng dẫn con sử dụng Internet đúng cách để bảo vệ bản thân.

Cha mẹ nên hướng dẫn, giúp trẻ đọc những cuốn sách hữu ích về Internet. Ảnh: Good_Stock.

Sử dụng Internet đúng cách sẽ giúp trẻ tránh được những vấn đề nguy hiểm như quấy rối, bắt nạt qua mạng, đánh cắp thông tin... Cha mẹ và các bé có thể tham khảo, tìm đọc những cuốn sách sau.

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em)

Tác giả: Hoàng Anh - Hồng Ánh - Thu Thủy

15 Bí kíp giúp tớ an toàn - Cẩm nang sử dụng Internet an toàn và hiệu quả (dành cho trẻ em) là sách do NXB Kim Đồng xuất bản, dành cho trẻ từ 6-11 tuổi. Sách gồm 68 trang, có nhiều hình minh họa màu sắc, sinh động nên trẻ có thể dễ dàng đọc, hiểu.

Cuốn sách này đề cập những bí kíp "nhỏ mà có võ", giúp trẻ phát huy những lợi thế của Internet, sử dụng các thiết bị kết nối Internet an toàn. Đồng thời, sách cũng hướng dẫn trẻ đối phó với những tình huống lừa đảo và tiêu cực trên mạng xã hội và Internet.

Giữa các phần, tác giả đặt thêm các thử thách giúp trẻ hệ thống hóa kiến thức đã đọc được, ví dụ như cách đặt mật khẩu, cách bảo vệ thông tin cá nhân. Tất cả câu hỏi đều ở dạng trắc nghiệm và có hình minh họa, trẻ rất dễ đọc và trả lời.

An toàn cho con - Luật Thiết bị công nghệ Giúp con an toàn trên thế giới mạng

Tác giả: Kate - Rod Power

"Khi những thiết bị công nghệ trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của trẻ, chúng làm cho trẻ (và cả chúng ta) tiếp xúc với các mối nguy tiềm tàng. Cuốn sách này chỉ cho con trẻ một cách dễ dàng mà hài hước những cách mà các con có thể kết nối với nhau, đồng thời giữ những thông tin của mình được an toàn", NXB Kim Đồng mô tả về cuốn sách.

Theo NXB Kim Đồng, cuốn An toàn cho con - Luật Thiết bị công nghệ Giúp con an toàn trên thế giới mạng sẽ dạy trẻ biết làm gì trước những tình huống nhạy cảm với nội dung người lớn hay những đường dẫn đáng ngờ.

Sách cũng dạy trẻ những việc cần làm để tránh những tình huống trên, ví dụ như không đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân hay tương tác với người lạ.

Để lớn lên không gặp khó khăn! - Quy tắc ứng xử trên internet

Tác giả: Endo Miki - Ohno Naoto

Quy tắc ứng xử trên Internet là một cuốn nằm trong bộ sách Để lớn lên không gặp khó khăn! do NXB Kim Đồng xuất bản. Bộ sách này gồm 5 cuốn là: Cách cư xử với bạn bè; Kiểm soát bản thân; Lễ nghi và cách xử sự; Quy tắc ứng xử trên Internet; Sắp xếp sàng lọc.

Cuốn Quy tắc ứng xử trên Internet nói riêng và bộ sách nói chung dành cho trẻ 6-11 tuổi, có nhiều hình minh họa sinh động, thông tin ngắn gọn, dễ hiểu.

Sách giúp trẻ giải đáp về các hành động, các cách ứng xử sao cho phù hợp để lớn lên không gặp phải những khó khăn hay tình huống bất ngờ.