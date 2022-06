Những cuốn sách ảnh hưởng tới âm nhạc của BTS

"Demian", "The Ones Who Walk Away from Omelas", "Bản đồ tâm hồn con người của Jung" là ba trong số những tác phẩm truyền cảm hứng tới ban nhạc BTS.

Trong hành trình 9 năm âm nhạc, nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám BTS đã không ngừng truyền đi những thông điệp tích cực tới giới trẻ trên con đường trưởng thành. Các sản phẩm âm nhạc của họ được truyền cảm hứng từ những cuốn sách nổi tiếng. Những cuốn sách mà nhóm nhạc lựa chọn giới thiệu tới các fans hâm mộ, thông qua những MV, album, bài hát... là các tác phẩm tập trung nói về quá trình trưởng thành, với những khó khăn, định kiến mà người trẻ gặp phải trên con đường tìm kiếm bản thân, phá vỡ chiếc kén an toàn để bước ra ngoài xã hội. Tác phẩm của Hermann Hesse. Ảnh: Spiderum. Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair Demian là cuốn sách truyền cảm hứng cho MV Blood, Sweat & Tears của BTS và album Wings của nhóm. Cuốn sách kể về hành trình trưởng thành của Emil Sinclair - một cậu bé được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, vì một lời nói dối mà Sinclair tự đẩy mình ra khỏi sự êm ấm đó. Cậu bé bị bắt nạt, chìm trong mặc cảm tội lỗi cho đến khi gặp được Demian - một chàng trai kì lạ, hiểu biết, người dường như có thể tháo gỡ được những hoang mang và bất ổn trong lòng của cậu bé mới lớn. Xuyên suốt tác phẩm là sự đấu tranh giữa thiện và ác trong cùng một con người. Demian đã nói với Sinclair - hay chính chúng ta, những con người đang trong quá trình trưởng thành - rằng không có một con đường nào là hoàn toàn đúng đắn và chúng ta phải tự bước đi trên đôi chân của mình. “Chú chim đấu tranh thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Ai được sinh ra, trước tiên phải phá hủy một thế giới". Những người rời khỏi Omelas The Ones Who Walk Away From Omelas (Những người rời khỏi Omelas) là một truyện ngắn nằm trong tập The Wind’s Twelve Quarters của nhà văn người Mỹ Ursula K. Le Guin. Tập truyện hiện chưa được xuất bản tiếng Việt. Bìa sách The Ones Who Walk Away From Omelas. Ảnh: Wiki. Đây là tác phẩm xuất hiện trong MV nổi tiếng Spring Day của BTS. Nối tiếp câu chuyện trưởng thành của Demian là câu chuyện về một xứ lạ có tên Omelas, một vùng đất đẹp, trù phú, nơi mọi người sống với nhau hạnh phúc và yêu thương. Trong tầng hầm của một ngôi nhà không cửa sổ và một cánh cửa khóa trái là một cậu bé bị giam giữ. Cậu bé được coi là “vật hy sinh” cho hạnh phúc của thành phố và sẽ không bao giờ được ra ngoài. Mọi người ở Omelas, từ những đứa trẻ có nhận thức đều biết đến sự tồn tại của cậu bé. Có nhiều người chấp nhận việc giam giữ cậu bé vì cuộc sống của họ, nhưng có những người không chấp nhận điều đó; họ giận dữ hoặc đau khổ, có những người không bao giờ trở lại vùng đất đó, dù không biết mình sẽ đi đâu. Câu chuyện về Omelas nói lên vấn đề về trách nhiệm và lựa chọn, những người trẻ trên con đường trưởng thành không chỉ đấu tranh với chính mình mà còn đấu tranh với xã hội, với những suy nghĩ về quyền tự do, công bằng và hạnh phúc. Khi nhận ra sự bất công, người trẻ - cũng như những người rời đi khỏi Omelas - chấp nhận một tương lai bấp bênh và chông gai, chứ không lựa chọn hạnh phúc giả tạo và bị ràng buộc. Bản đồ tâm hồn con người của Jung Đây là cuốn sách có tầm ảnh hưởng lớn tới những sản phẩm của BTS - nhóm đã đặt tên cho một chuỗi album của mình là Map of the Soul. Sách Bản đồ tâm hồn con người của Jung. Ảnh: Tinh Văn Books. Tác phẩm của Murray Stein là tập hợp những học thuyết về “thế giới bên trong”, được khái quát bằng một “tấm bản đồ” của nhà tâm lý học phân tích nổi tiếng - Carl Gustav Jung. Thông qua cuốn sách, người đọc sẽ lần đầu được tiếp cận với những khái niệm có tính chuyên môn như “cái tôi ý thức”, “bản ngã”, mối quan hệ giữa bên trong và bên ngoài của con người… Trải qua những khó khăn, tác động từ cả thế giới bên trong và bên ngoài, con người sẽ đi tới sự dung hợp giữa những “bản ngã”, “cái tôi”, “cái bóng”... và tiến tới sự hoàn thiện “tấm bản đồ tâm hồn”, đích đến cuối cùng sẽ là “đại ngã” (self) hoàn chỉnh. Jung cho rằng, việc đạt được đến “đại ngã” chính là “đạt được mục tiêu rốt ráo nhất của cuộc đời”. Những người trẻ, thông qua những trải nghiệm khác nhau, rồi sẽ hoàn tất quá trình trưởng thành với việc tìm ra bản thân, tìm ra tiếng nói của mình. Qua ba tác phẩm, có thể thấy được những giai đoạn khác nhau của trưởng thành, được khắc họa súc tích và truyền cảm hứng tới những bạn trẻ - những người còn đang hoang mang, lạc lõng với chính bản thân. Với việc truyền tải những thông điệp ý nghĩa, không khó để thấy lý do vì sao BTS luôn được giới trẻ chào đón và ủng hộ. Nhóm nhạc BTS ra sách điện tử Sách điện tử ghi lại triển lãm nghệ thuật toàn cầu 2020 “Connect, BTS”, là một kênh tương tác với người hâm mộ. Nhà văn Mỹ bị chỉ trích vì gọi những chàng trai nhóm BTS là phụ nữ Nhà văn Mỹ Shallon Lester bị chỉ trích vì miệt thị BTS, Monsta X là phụ nữ cũng như có những chia sẻ mang tính phân biệt chủng tộc.