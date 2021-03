Những công việc lương cao trong 10 năm tới

1. Chăm sóc sức khỏe tại nhà: Nhiệm vụ của các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà là hỗ trợ khách hàng có vấn đề về sức khỏe, bao gồm người già, trẻ nhỏ hoặc những người khuyết tật về thể chất, nhận thức hoặc mắc bệnh mạn tính. Công việc đòi hỏi một số kiến thức và kỹ năng liên quan ngành chăm sóc sức khỏe như đo tim mạch, đo huyết áp, thay băng, tiêm thuốc... Theo thống kê của U.S. Bureau of Labor Statistics, trong năm 2016, toàn nước Mỹ có khoảng 911.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe tại nhà. Con số này sẽ tăng lên khoảng 1.300.000 vào năm 2026. Ảnh: The Balance.