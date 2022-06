Những công việc lương cao không đòi hỏi kinh nghiệm

Dịch thuật: Theo Darko Jacimovic, người đồng sáng lập của What To Become (trang web cung cấp thông tin giáo dục, tư vấn nghề nghiệp), dịch thuật tự do là một trong những công việc trực tuyến hợp pháp đầu tiên trên thị trường và vẫn tiếp tục phát triển khi thế giới trở nên toàn cầu hóa hơn. "Bất kỳ ai có kiến thức từ 2 ngôn ngữ trở lên đều có thể làm được. Nếu có khả năng ngoại ngữ tốt, họ có thể kiếm nhiều tiền với công việc dịch thuật mà không cần bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào", Jacimovic cho biết. Ảnh: Tradutecbelgium.