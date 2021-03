Những công trình tuổi đời nửa thế kỷ đang bị quên lãng

Nhiếp ảnh gia Peter Halliday đã thực hiện một album mang tên How grey was my valley: forgotten Welsh architecture (tạm dịch: Màu xám nơi thị trấn của tôi: Những công trình bị lãng quên ở xứ Wales). Album được thực hiện nhằm tôn vinh kiến trúc của xứ Wales sau thời chiến. Vào thời điểm cuốn sách được viết, 3 trong số những công trình này đang chờ hoặc trong quá trình dỡ bỏ. Trong ảnh, sở cảnh sát ở Wrexham, được hoàn thành năm 1975. Vào 1/11 năm ngoái, người ta đã cho nổ nơi này để xây chi nhánh của chuỗi siêu thị Lidl.