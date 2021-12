2022 sẽ là năm của blockchain

Game indie tiếp tục chinh phục thị trường. 2021 là năm đáng nhớ của các game indie (game được phát triển bởi cá nhân hoặc đội ngũ nhỏ), bao gồm sự trở lại của No Man's Sky sau nhiều năm bị coi là "bom xịt". Trong khi đó, lối chơi trà trộn sát thủ vẫn là lợi thế của Among Us trong bối cảnh đại dịch bùng phát, bên cạnh những cái tên như Garden Story, Sable... Theo The Guardian, sẽ có nhiều tựa game indie đáng để người dùng chờ đợi trong năm 2022. Ảnh: Shutterstock.