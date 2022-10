Những chiếc Rolls-Royce phiên bản đặc biệt tại Việt Nam

Thị trường ôtô Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều mẫu xe độc bản trên toàn cầu đến từ thương hiệu Anh quốc.

Nếu Ferrari là "tượng đài" trong phân khúc siêu xe, Rolls-Royce lại được xem là "ông hoàng" trong phân khúc xe sang. Mặc dù có giá bán ngất ngưởng, Rolls-Royce vẫn nhận được nhiều sự ưu ái của các đại gia Việt khi họ muốn tìm đến một mẫu xe sang. Điều này đã giúp thị trường trong nước ghi nhận sự xuất hiện của nhiều chiếc Rolls-Royce hàng hiếm, thậm chí là độc bản trên toàn cầu, có giá từ vài chục đến 100 tỷ đồng .

Rolls-Royce Phantom Year of the Dragon

Trong văn hóa phương Đông, hình tượng con rồng thể hiện cho sự quyền uy, may mắn và thịnh vượng. Chính vì thế nhân dịp năm Nhâm Thìn 2012, hãng xe Anh quốc đã phát triển mẫu Phantom Year of the Dragon (Phantom Rồng) dành riêng cho thị trường Trung Quốc, với số lượng sản xuất chỉ vỏn vẹn 33 chiếc.

Bộ đôi Phantom Rồng lăn bánh trên đường phố TP.HCM. Ảnh: Vietnam Automobile Photography.

Rất nhanh sau đó, 7 trong 33 chiếc Phantom Rồng đã được nhập về nước với mức giá khoảng 35 tỷ đồng /chiếc. Đặc biệt hơn, hai chiếc có số thứ tự đầu tiên đều được đặt mua bởi đại gia Việt.

So với phiên bản tiêu chuẩn, Phantom Rồng rất dễ nhận biết nhờ đường coachline vàng chạy dọc thân xe, kèm theo đó là biểu tượng con rồng ở cột A của xe.

Nội thất xe cũng khác biệt so với những mẫu Phantom tiêu chuẩn với hình tượng con rồng được thêu tay tỉ mỉ trên tựa đầu, tap-lô và bệ cửa khắc hình rồng cùng dòng chữ Phantom màu vàng. Một số chi tiết khác cũng có hình rồng ở da nội thất, gỗ ốp bên trong quanh khu vực ghế ngồi. Một tấm bảng nhỏ khắc dòng chữ “Year of the Dragon 2012” cũng được gắn bên trong cabin xe.

Rolls-Royce Phantom Mặt Trời Phương Đông

Phantom Oriental Sun (Mặt Trời Phương Đông) được ra mắt nhân dịp khai trương showroom Rolls-Royce Motor Cars Hanoi vào năm 2014. Đúng như tên gọi, mẫu xe này mang đậm nét văn hóa phương Đông với logo là biểu tượng Mặt Trời được ghép từ 6 chữ M. Trong đó chữ M là viết tắt của money (tiền) và số 6 cũng mang nghĩa tài lộc theo văn hóa phương Đông.

Bên cạnh tính văn hóa, sang trọng cũng là yếu tố không thể thiếu trên một chiếc Rolls-Royce. Ở ngoại thất, điểm nhấn của xe là biểu tượng Spirit of Ecstasy được mạ vàng, trong khi đó nội thất được sử dụng nhiều vật liệu da và gỗ cao cấp, được hoàn thiện bởi những nghệ nhân hàng đầu của hãng xe Anh quốc.

Các tiện nghi khác ở nội thất gồm trần xe bầu trời sao, tủ lạnh mini, hộc đựng ly, hộc đựng rượu, khay để champagne, hệ thống âm thanh... Ở thời điểm ra mắt, Phantom Mặt Trời Phương Đông có giá khoảng 43 tỷ đồng .

Rolls-Royce Phantom Hòa Bình Vinh Quang

Về Việt Nam từ năm 2016, Rolls-Royce Phantom phiên bản Hòa Bình Vinh Quang từng là chiếc xe đắt nhất Việt Nam, trước khi bị Koenigsegg Regera soán ngôi vào đầu năm nay. Với độ hiếm có và đặc biệt của Phantom Hòa Bình Vinh Quang, siêu phẩm này có giá xấp xỉ 100 tỷ sau khi ra biển số.

Đây là phiên bản độc nhất, được thiết kế và chế tạo bởi bộ phận cá nhân hóa Bespoke tại nhà máy Rolls-Royce Goodwood. Ngoài 460 giờ sản xuất cơ bản, chiếc Phantom hàng độc này còn tốn thêm 260 giờ cho công đoạn chế tác thủ công các chi tiết cá nhân hóa.

Khác với phần lớn những chiếc Rolls-Royce trên thế giới, Phantom Hòa Bình Vinh Quang không có biểu tượng Spirit of Ecstasy. Thay vào đó, chiếc sedan cỡ lớn sử dụng biểu tượng đầu hổ bằng vàng. Đây là điểm nhấn quan trọng nhất của phiên bản đặc biệt này.

Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng

Tiếp nối Phantom Mặt Trời Phương Đông, hãng xe Anh quốc còn ra mắt thêm bộ sưu tập Rolls-Royce Phantom Đông Sơn cho khách hàng Việt. Việc sản xuất bộ sưu tập xe riêng cho Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của thị trường này đối với Rolls-Royce. Trước đó, chỉ những thị trường lớn như Trung Quốc, Trung Đông mới có bộ sưu tập Rolls-Royce độc quyền.

Bộ sưu tập Phantom Đông Sơn gồm các phiên bản như Lửa Thiêng, Thủy Triều, Thần Núi, Ngân Vũ, Phù Sa và Mẹ Âu Cơ. Trong đó Lửa Thiêng là chiếc đầu tiên trong bộ sưu tập này được giới thiệu đến khách hàng trong nước và được sản xuất theo đơn đặt hàng của một khách hàng tại Hà Nội.

Ngoại thất của Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng nổi bật với hai tone màu vàng hồng và đỏ rượu vang ở cả nội ngoại thất. Điểm nhấn của xe là biểu tượng Spirit of Ecstasy được mạ vàng và họa tiết trống đồng Đông Sơn được vẽ bằng tay.

Bên trong nội thất, xe có vách ngăn giữa hai hàng ghế, đi kèm việc sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da bò Bắc Âu, gỗ quý. Biểu tượng của văn hóa Đông Sơn là chim hạc cũng xuất hiện ở bên trong cabin. Ở thời điểm ra mắt, Phantom Lửa Thiêng có giá đồn đoán khoảng 51 tỷ đồng .

Rolls-Royce Phantom Hadar

Được đưa về Việt Nam vào cuối năm 2018, Rolls-Royce Phantom Hadar là phiên bản đặc biệt nằm trong bộ sưu tập Suhail Collection dành cho thị trường Trung Đông.

Bộ sưu tập này gồm 4 mẫu xe Wraith, Ghost, Phantom, Phantom Drophead Coupe. Mỗi xe đều có tên riêng và là độc bản. Xe được nhập từ Dubai, theo diện xe đã qua sử dụng. Dù là xe cũ, Phantom Hadar vẫn có giá không dưới 40 tỷ đồng .

Xe sở hữu màu sơn trắng ngọc Moonstone Pearl, vốn là màu sơn độc quyền của bộ sưu tập này. Điểm nhấn của xe là đường coachline màu xanh Turchese Blue, hình ảnh chòm sao Suhail ở chắn bùn trước và biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng vật liệu polycarbonate có thể phát sáng.