Những chàng trai ra đường mặc váy

Không chỉ diện váy dự sự kiện hoặc chụp ảnh, nhiều tín đồ thời trang nam còn coi đây như trang phục thường nhật khi đi làm, đi chơi.

Đức Triệu (thứ 2 từ phải sang) diện chân váy vì nhận thấy tính phù hợp của món đồ với phong cách cá nhân.

Không chỉ lăng xê jumpsuit trên thảm đỏ và sân khấu lễ trao giải Grammy 2023, Harry Styles còn là một trong những sao nam nhiệt tình hưởng ứng chân váy chữ A. Giọng ca As It Was đã diện nhiều mẫu váy khác nhau trên tạp chí Vogue 2020.

Phong cách phi giới tính này cũng được một số người tại Việt Nam như stylist Kelbin Lei, Hoàng Ku hưởng ứng. Nhiều tín đồ thời trang nhanh chóng đón đầu xu hướng, diện váy khi dạo phố, gặp gỡ bạn bè, thậm chí đi làm.

Chia sẻ với Zing, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công cho biết các sản phẩm may mặc đều vô tính (dành cho cả nam và nữ giới). Chân đầm dành cho nam giới không phải cơn sốt nhất thời mà luôn tồn tại như một dòng chảy xuyên suốt lịch sử thời trang.

Hình ảnh Harry Styles mặc váy trên bìa tạp chí Vogue trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tín đồ thời trang. Ảnh: Vogue.

Một chiếc chân váy, nhiều phong cách

Theo GQ, những bức tượng đàn ông Hy Lạp và La Mã cổ đại mặc váy vẫn tồn tại trên đường phố, trong viện bảo tàng của nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là minh chứng cho sức sống vượt thời gian của món đồ thời trang này.

Váy là quốc phục của nam giới Scotland trong suốt một thời gian dài. Sarong (chân váy buộc túm tại eo) cũng là trang phục thường thấy của đàn ông các nước Trung Đông.

Theo thời gian, các thiết kế váy được nam giới diện ngày càng trở nên đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu. Trong đó, Đức Triệu (Hà Nội) thường diện mẫu đầm chữ A, che kín chân.

Theo anh, những chiếc váy ngắn, trên đầu gối thể hiện tính nữ nhiều hơn phong cách mà anh đang theo đuổi. Cụ thể, anh luôn nỗ lực cân bằng sự nam tính và nữ tính của bộ trang phục.

Đức Triệu thường mặc chân váy chữ A, phủ kín chân, phối hợp với blazer để cân bằng tính nam và tính nữ trong bộ trang phục.

Nếu diện váy, anh thường khoác thêm blazer 2 hàng khuy với ve áo rộng, độn vai cứng cáp nhằm tăng thêm sự mạnh mẽ, khỏe khoắn.

Đối với giày, Đức cho rằng những đôi giày tây dành cho nam giới tương đối thô, kém linh hoạt. Vì vậy, anh ưu tiên kết hợp loafer, chelsea boots khi mặc chân váy xòe.

Về phụ kiện, Đức Triệu cũng thường xuyên sử dụng nhẫn, túi xách được bày bán tại các cửa hàng thời trang nữ, khu vực dành cho nữ giới trong các trung tâm thương mại.

“Tôi và vợ đều theo đuổi phong cách gender fluid (linh hoạt giới) để chứng minh việc ăn mặc không phản ánh giá trị của một người đàn ông hay người phụ nữ”, Đức chia sẻ.

Trong khi đó, Di (27 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại mong muốn outfit mềm mại, nhiều tính nữ hơn. Anh thường phối hợp váy cùng áo bó sát, áo cổ lọ đồng màu. Chất liệu mềm, rủ như linen, vải thô cũng được Di ưu tiên lựa chọn.

“Tôi không muốn xây dựng hình ảnh đàn ông mặc váy. Tôi mặc váy vì thích hình tượng người phụ nữ uyển chuyển trong thời trang”, chàng trai cho biết.

Không chỉ chân đầm, Di còn chuộng quần cạp cao, ống suông, ống rộng. Đây cũng là món đồ thời trang được nhiều ngôi sao nam như David Bowie, các thành viên ban nhạc Queen huyền thoại lăng xê.

Mặc đẹp là khi phù hợp hoàn cảnh

Đức Triệu cho rằng mọi loại trang phục đều nên được ứng dụng đúng hoàn cảnh, nơi chốn, không riêng chân váy. Ví dụ, môi trường văn phòng của anh quy định nữ giới không được mặc váy siêu ngắn, cắt xẻ. Các nhân viên nam cũng phải tuân thủ nội quy tương tự.

“Theo tôi, mỗi môi trường có văn hóa riêng. Nếu làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, doanh nghiệp cởi mở, nhân viên có thể tự do mặc chân váy, áo không tay đi làm, miễn không tạo ra tình huống hớ hênh”, Đức giải thích.

Hoàng Bảo cân nhắc yếu tố hoàn cảnh, tình huống để diện chân váy khi xuất hiện.

Đồng tình với Đức Triệu, Hoàng Bảo (24 tuổi, TP.HCM) cũng đề cao tính phù hợp khi diện chân váy ra đường.

Khi thực hiện các công việc hiện trường như giám sát quay hình, hỗ trợ sự kiện, anh chọn mẫu váy rộng, dáng lửng, co giãn tốt.

Khi chụp ảnh hoặc dạo phố, Bảo mới diện chân váy dài, chất liệu denim. Trong những sự kiện đặc biệt hơn như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh phối chân đầm với áo màu hồng, đồng thời sử dụng thêm hoa tai, vòng cổ.

Tuy nhiên, với đặc thù công việc di chuyển nhiều, chàng trai 24 tuổi không thể mặc váy thường xuyên do tính ứng dụng thấp.

“Không chỉ tôi, các đồng nghiệp nữ cũng chuộng quần để cử động dễ hơn. Thời trang không phân biệt giới tính, thói quen ăn mặc cũng vậy”, Hoàng Bảo tâm sự.

Không dễ để nam giới mặc váy đẹp

Chia sẻ với Zing, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công khẳng định phong cách phi giới tính không mới lạ trong lĩnh vực thời trang. “Unisex” hay “gender fluid” đã trở thành những thuật ngữ quen thuộc với giới mộ điệu.

Tại Tuần lễ thời trang Paris 2023, nhà mốt Saint Laurent giới thiệu loạt áo blazer với cầu vai dựng đứng dành cho mẫu nữ. Trong khi đó, thương hiệu Ann Demeulemeester lại để dàn mẫu nam trình diễn các thiết kế bodysuit, chân váy.

Thương hiệu thời trang Ann Demeulemeester để người mẫu nam trình diễn bodysuit, váy bó. Ảnh: Vogue.

Theo Nguyễn Minh Công, để ứng dụng xu hướng này, các tín đồ thời trang nam chỉ cần đảm bảo tính cân đối và sự hài hòa màu sắc của bộ trang phục.

Cụ thể, sự cân đối được đảm bảo khi bạn khéo léo kết hợp phần trên và phần dưới của outfit. Với những chiếc chân váy dài, rộng, người mặc nên chọn áo ngắn hoặc lửng, tránh khiến bản thân trở nên thấp đi. Cropped blazer là sự lựa chọn phù hợp với nhiều kích cỡ, tỷ lệ cơ thể khác nhau.

Việc phối màu sắc cũng cần được chú ý. Chân váy đơn sắc với những gam màu trung tính như đen, nâu, xám giúp người mặc dễ dàng phối đồ, lựa chọn phụ kiện hơn. Nếu muốn nổi bật, bạn chỉ cần đem theo một chiếc túi xách đỏ hoặc xanh lá.

Cuối cùng, họa tiết to bản là gợi ý của nhà thiết kế. Chi tiết kẻ sọc hay caro cũng thường xuyên được ứng dụng trong các mẫu áo, quần phi giới tính.