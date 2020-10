Những câu tục ngữ trong bài rap ở vòng Bứt phá

Ở vòng Bứt phá, bốn thí sinh Hành Or, MCK, F và Tlinh tranh tài rap theo chủ đề Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ.

Hành Or bị loại ở Rap Việt Hành Or là thí sinh được kỳ vọng trong đội Binz. Tại vòng Bứt phá Rap Việt, nam rapper có màn trình diễn thiếu nổi bật, đánh mất tấm vé vào vòng Chung kết.

Tập 13 Rap Việt lên sóng tối 24/10 với chủ đề Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Bốn huấn luyện viên đều bày tỏ sự hứng thú khi bốc thăm thí sinh có mặt trong bảng D gồm Hành Or, Tlinh, MCK và F.

Trong đó, Tlinh, MCK là cặp rapper được nhiều người quan tâm vì họ yêu nhau. MC Trấn Thành gọi sự đối đầu giữa đôi trẻ là "định mệnh".

Hành Or: Có chí thì nên

Hành Or là thí sinh được nhận xét tiềm năng ở đội Binz. Trước khi bước vào vòng Bứt phá, Binz cho rằng học trò của mình có thế mạnh ở ngôn ngữ cơ thể. Tuy nhiên, chủ nhân Bigcityboi dặn dò Hành Or cần tiết chế vì Rap Việt là cuộc thi rap.

Với chủ đề Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, Hành Or lựa chọn thành ngữ Có chí thì nên với những câu hát như Đàn ông phải có chí / Nói chuyện phải có lý / Có chí thì nên mà tiếp bước đàn anh / Ở hiền gặp lành và liền gặp anh / Anh độc nhất vô nhị, không tam sao thất bản / Có chí thì nên mất trí thì quên / Lỡ bóp nát quả quýt này cứ gọi anh Trần Quốc Toản / Có công học rap có ngày lên show / Ở không ví tiền không dày lên đâu / Trăm nghe thì không bằng mắt thấy.

Hành Or không giữ được phong độ như ở vòng Chinh phục. Ảnh: Chụp màn hình.

Sau phần thi, Karik, Wowy cho rằng Hành Or chưa có điểm nhấn ở flow. Rapper sinh năm 1998 cũng không có nhiều điểm khác biệt so với những vòng đấu trước. Suboi nhận xét phần trình diễn của Hành Or hoàn chỉnh.

"Em ước mơ từ rất lâu rằng được lên sân khấu vừa rap, vừa nhảy", Hành Or chia sẻ.

Rhymastic dành lời khen Hành Or là người biết cách lan tỏa cảm xúc, "chất nhiệt" đến khán giả. Tuy nhiên, JustaTee cho rằng thí sinh đội Binz nên đặt các nốt melody đúng chỗ để bài rap trôi chảy hơn.

MCK: Giàu vì bạn, sang vì vợ

Karik cho rằng ở bảng D, việc đối đầu với Tlinh sẽ khiến cho "bài" của MCK dễ bị bạn gái "đọc".

"Tlinh thắng cũng được mà", MCK vui đùa. Dù vậy, Karik vẫn nhấn mạnh rằng MCK cần chiến thắng. Với MCK, Tlinh là đối thủ đáng gờm và có những giây phút xuất thần, khó đoán.

Lấy chủ đề Giàu vì bạn, sang vì vợ, MCK tung ra loạt câu rap gây chú ý như Giàu vì bạn, sang vì vợ / Va cả squad, không phải sợ / Vợ anh quá chất / Biến anh thành bá nhất / Cờ đến tay là phất / Ngựa non, háu đá, đẹp trai, láu cá, trút vào mic khi cáu quá / Ra đường anh là cá mập / Ở nhà anh là cá con / Chúng nó bảo anh sợ vợ / Anh bảo chúng nó quá non / Nhà nào mà chả có mái / Không phải sợ đấy là tôn trọng / Không nói to hạ cái tone giọng.

MCK trên sân khấu Rap Việt. Ảnh: Chụp màn hình.

Phần dự thi của MCK khiến huấn luyện viên đứng dậy và bày tỏ sự hứng thú.

Rhymastic, JustaTee cũng gia nhập "Hội sợ vợ" theo đúng chủ đề của MCK là Giàu vì bạn, sang vì vợ.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc khi MCK được là chính mình, không phải tiết chế bất cứ điều gì ở vòng đấu này", Karik nhận xét về học trò cưng.

F: Trăm nghe không bằng một thấy

Có mặt ở bảng D vòng Bứt phá, F của đội Wowy thừa nhận đây là trận chung kết sớm của anh khi phải đối đầu với "những con quái vật" mang tên Tlinh, MCK và Hành Or.

Về phía Wowy, anh cho rằng việc gặp những đối thủ mạnh sẽ là lúc quyết định xem F có phải là con sói cô độc hay không.

Chọn bài hát Trăm nghe không bằng thấy, F mang tới Rap Việt những câu hát như Thời cơ mới đã đến / Nếu mà không cố gắng sẽ chìm vào lãng quên / Làm bằng cái đầu cùng anh em sát bên nhau / Đã nghe và thấy đã từng nói về điều ấy / Muốn thành công thì phải tự tìm lấy / Trăm nói không bằng nghe / Trăm nghe không bằng thấy / Trăm thấy không bằng làm / Càng làm thì càng cháy / Người chiến binh vẫn tiến về đích cùng team Wowy làm nên kỳ tích.

Sau màn trình diễn hết mình của F, Wowy kể: "Sau vòng 2, tinh thần của F đi xuống, F rất buồn". Dù vậy, Wowy động viên học trò rằng việc cần làm hiện tại là tập trung, làm mọi thứ để chứng minh mình là ai.

Ngoài viết lyrics, F chia sẻ anh đã xin giám đốc âm nhạc Touliver được làm beat. Thí sinh đội Wowy muốn tự tay làm từ A tới Z.

F tự tay làm beat, viết lyrics sau thời gian mất phương hướng - theo chia sẻ của Wowy. Ảnh: Chụp màn hình.

Tlinh: Mặc sự đời

Là thí sinh nữ duy nhất còn lại ở vòng Bứt phá cộng với việc đối đầu với bạn trai, Tlinh là cái tên được chú ý ở bảng D. Rapper sinh năm 2000 nói rằng cô không sợ việc phải gặp nửa kia và "sẵn sàng đấu với anh yêu thôi".

"Các bạn hay gọi anh yêu (nhắc tới MCK - PV) của mình là cá mập. Các bạn chuẩn bị xem mình ăn vi cá mập, uống nước ép", Tlinh vui đùa.

Giống với Hành Or, Tlinh cũng hướng đến chủ đề Có chí thì nên với bài hát mang tên Mặc sự đời. Cô đưa vào bài hát những câu rap như Vòng 3 Rap Việt 24 lấy 6 Game này căng đấy / Con beat nói thật là hơi khó nuốt nghĩ quên cả ăn đấy / Vì ta biết là có chí thì nên / Làm luôn hôm nay không thì chì trệ thêm / Những lời phán xét, ta cười hiền / Vỗ tay, cộng cho mười điểm.

Kết thúc phần dự thi, JustaTee nói vui rằng anh hy vọng mái nhà của MCK vẫn còn nguyên vẹn.

So với hai vòng trước, Tlinh được nhận xét có sự lột xác về phong cách đáng kể. Ảnh: Chụp màn hình.



Huấn luyện viên, ban giám khảo đều dành sự lời khen cho ngôn ngữ hình thể, cách làm chủ sân khấu, chơi chữ và sự tự tin của Tlinh.

Về phần Suboi, cô bày tỏ sự hạnh phúc khi nữ học trò duy nhất của mình đã làm mới bản thân so với hai vòng trước đó. Không chỉ là một Tlinh nhí nhảnh, dễ thương, rapper sinh năm 2000 gây ấn tượng khi vào vai quý cô quyến rũ, bốc lửa.

Kết thúc 4 màn trình diễn, kết quả chung cuộc MCK nhận được 4 phiếu bầu, Tlinh giành được 2 phiếu. MCK là cái tên tiếp theo xuất hiện ở chung kết Rap Việt.