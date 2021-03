Những câu hỏi không lời đáp từ bom tấn ‘Godzilla vs. Kong’

Bom tấn mới nhất của vũ trụ quái vật MonsterVerse chưa thể khắc phục được điểm yếu về mặt nội dung và đặt ra nhiều chi tiết khó hiểu.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung bộ phim Godzilla vs. Kong.

Godzilla vs. Kong là bom tấn mới nhất thuộc MonsterVerse, sau Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019). Bên cạnh phần kỹ xảo hình ảnh mãn nhãn, bộ phim để lộ một vài sơ hở trong nội dung kịch bản.

Các Titan còn lại đang ở đâu?

Trong Godzilla: King of the Monsters (2019), vô số Titan đã thức tỉnh trước lời kêu gọi của “vua quái vật” là King Ghidorah. Đến cuối phim, các tiêu đề trên báo chí cho thấy sự xuất hiện của ngày càng nhiều Titan trước vị vua mới là Godzilla. Chúng không phá hoại, mà góp phần giúp Trái Đất phục hồi các vấn đề môi trường.

Các Titan khác trên Trái Đất bỗng nhiên "biến mất" trong Godzilla vs. Kong.

Nhưng đến Godzilla vs. Kong, tất cả quái thú bỗng nhiên mất tích mà không có lời giải thích cụ thể. Với bối cảnh ba năm sau phần trước, bộ phim chưa thể hiện rõ tác động tích cực của các Titan trong suốt thời gian qua.

Ngoài ra, lý do các Titan không trợ giúp “vị vua” Godzilla trong cuộc chiến cũng là câu hỏi bị bỏ ngỏ. Ở tập trước, Rodan từng giúp King Ghidorah hay Mothra xuất hiện đúng lúc để giải cứu Godzilla vào thời khắc “thập tử nhất sinh”.

Tuyến truyện của Madison Russell có quá phi lý?

Madison Russell (Millie Bobby Brown) thuộc số ít nhân vật con người từ phần trước trở lại. Trong Godzilla: King of the Monsters, cô bé đóng vai trò quan trọng trong việc khiến các Titan ngừng phá hoại thế giới, đồng thời trợ giúp Godzilla chiến đấu chống lại King Ghidorah.

Song, dù được dành cho một khoảng thời lượng nhất định trong tác phẩm mới, Madison thực tế không đem đến điều gì tích cực cho kịch bản. Trong Godzilla vs. Kong, cô bé tin vào thuyết âm mưu khi theo dõi chương trình phát sóng của Bernie Hayes (Brian Tyree Henry) - một nhân viên lao công đang cố lật tẩy âm mưu của tập đoàn Apex.

Nhiều tình tiết xoay quanh nhóm của Madison Russell không khỏi khiến khán giả phải nhíu mày.

Madison kéo theo người bạn Josh Valentine (Julian Dennison) cùng Bernie đột nhập vào trụ sở tập đoàn quyền lực, rồi khám phá ra kế hoạch chế tạo Mechagodzilla.

Với một kế hoạch tầm cỡ cùng công nghệ tân tiến, Apex dễ dàng bị bộ ba nghiệp dư xâm nhập một cách khó hiểu. Họ đi tới nhiều nơi quan trọng trong cơ sở của tập đoàn mà không gặp chút khó khăn nào.

Và cũng không thể không kể đến cách bộ ba giúp đỡ các quái vật trong trận chiến cuối cùng với Mechagodzilla. Chi tiết phần nào cho thấy sự lười biếng của đội ngũ biên kịch.

Tại sao Godzilla và Kong đến giờ mới đối đầu?

Trong phim, tiến sĩ Ilene Andrews (Rebecca Hall) giải thích rằng tổ tiên của Kong và Godzilla đã đối đầu từ hàng triệu năm trước. Cả hai đều là những quái thú đứng đầu chuỗi thức ăn và sẽ đấu nhau để định ra kẻ chiến thắng. Cô đồng thời cho rằng Godzilla có thể “cảm nhận” được sự hiện diện của Kong ở đảo Đầu Lâu và tìm đến để giao chiến.

Có không ít mâu thuẫn xoay quanh cuộc giao chiến giữa hai quái vật khổng lồ.

Đây dường như là tình tiết mâu thuẫn với Kong: Skull Island (2017). Trong bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1970, kịch bản giải thích rằng đàn của Kong đã sống tại đảo Đầu Lâu từ rất lâu. Chúng liên tục phải chống lại bọn Skullcrawler cho đến khi chỉ còn mình Kong sống sót.

Trong khi đó, Godzilla được cho là nguyên nhân dẫn đến các vụ thử bom hạt nhân từ thập niên 1940, 1950. Song, trước bộ phim mới nhất, cả hai chưa từng đụng độ trên Trái Đất.

Chi tiết đồng thời mâu thuẫn với lý do Godzilla xuất hiện trong bộ phim đầu tiên của MonsterVerse ra đời năm 2014. Tiến sĩ Ishirou Serizawa (Ken Watanabe) từng giải thích rằng con quái vật chỉ chiến đấu để bảo vệ sự cân bằng của thiên nhiên trước MUTO hay King Ghidorah.

Apex có thực sự cần Kong?

CEO Walter Simmons (Demián Bichir) nhờ tiến sĩ Nathan Lind (Alexander Skarsgård) làm chỉ huy chuyến phiêu lưu vào Trái Đất Rỗng (Hollow Earth). Trước đó, họ quét được tín hiệu một nguồn năng lượng tương đồng với Godzilla tại đây, đủ sức giúp con người chống lại các Titan.

Kong đồng hành cùng Apex tới Trái Đất Rỗng.

Trước diễn biến đó, Lind lên kế hoạch dùng Kong làm “hướng dẫn viên” để đưa họ tới Trái Đất Rỗng. Thật khó hiểu khi Apex có thể quét được tín hiệu, nhưng lại cần Kong mới biết nguồn năng lượng từ đâu ra. Việc đưa “chú khỉ” đến Trái Đất Rỗng dường như chỉ để giải thích cây rìu làm từ vây lưng của tổ tiên Godzilla từ đâu mà có.

Một chi tiết khó hiểu khác nằm ở việc đảo Đầu Lâu từng được cho là cánh cổng khổng lồ dẫn tới Trái Đất Rỗng - nơi Skullcrawler liên tục trồi lên tấn công gia đình Kong. Song, con người trong Godzilla vs. Kong không tận dụng điều này, mà bắt Kong phải đến Nam Cực giữa bối cảnh Godzilla có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Monarch ở đâu khi các quái thú tàn phá Hong Kong?

Ở đoạn cuối phim, Godzilla tiến đến Hong Kong để tấn công Mechagodzilla. Lúc này, Kong cũng xuất hiện và dẫn đến cuộc chiến long trời lở đất. Khi Mechagodzilla thức tỉnh, cuộc chiến của cả ba gần như phá hủy xứ Cảng Thơm. Dù được điều tới tận nơi, tiến sĩ Mark Russell (Kyle Chandler) và tổ chức Monarch lại không có bất cứ hành động cụ thể nào.

Tổ chức Monarch gần như đứng ngoài khi các quái thú đụng độ.

Trong các phần phim trước, tổ chức này sở hữu nguồn lực mạnh mẽ trên toàn thế giới. Họ thậm chí sở hữu công nghệ tân tiến để đối đầu với các Titan, như quả bom Oxygen Destroyer có thể khiến Godzilla trọng thương.

Song, Monarch hoàn toàn “biến mất” khi ba quái thú giao chiến. Thật khó hiểu khi Monarch chỉ biết đứng nhìn mà gần như không có bất cứ sự can thiệp nào dù là nhỏ nhất đến cuộc chiến.