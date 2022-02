Những cái tên bị cấm đặt

Một số quốc gia cấm đặt tên con có chứa chữ số, trong khi nhiều nước không cho phép chứa các từ nhạy cảm.

Ở nhiều nơi, cha mẹ có thể đặt tên con theo bất kỳ điều gì họ muốn. Song, tại một số quốc gia, quy định đặt tên được đưa ra với nhiều điều khoản nghiêm ngặt. Nếu không tuân thủ, cha mẹ thậm chí có thể bị phạt.

Pháp

Theo NY Post, một cặp vợ chồng tại Pháp muốn gọi con cái của họ với cái tên Nutella vì yêu thích món ăn này. Tuy nhiên, giới chức địa phương yêu cầu họ đổi tên, không cho phép sử dụng từ trên vì lo ngại em bé sẽ bị trêu chọc. Nutella vốn là tên một nhãn hiệu sản xuất sốt chocolate. Sau đó, cha mẹ của em quyết định gọi cô bé là Ella.

Tại quốc gia này, một trường hợp bị cấm đặt tên khác là Fraise, có nghĩa là dâu tây, nhưng cũng dễ bị hiểu sai thành một từ lóng mang tính tục tĩu. Do đó, cặp vợ chồng định đặt tên con là Fraise đã đổi thành Fraisine.

Theo Business Insider, chính quyền Pháp sẽ xét duyệt tên của em bé khi cha mẹ làm giấy khai sinh. Tòa án địa phương có thể từ chối tên đó nếu họ cho rằng tên gọi có ý nghĩa nhạo báng, dễ khiến bé gặp nhiều rắc rối sau này.

Ngoài hai cái tên trên, một số tên bị cấm đặt ở Pháp như: MJ, Manhattan, Joyeux, Deamon, Prince William, Mini Cooper…

Việc đặt tên cho con ở nhiều quốc gia phải tuân theo quy định nghiêm ngặt. Ảnh: NY Post.

Bồ Đào Nha

Đây là đất nước có quy định đặt tên nghiêm ngặt bậc nhất thế giới. Theo Viện Đăng ký và Công chứng Bồ Đào Nha, tên riêng của trẻ phải là tiếng Bồ Đào Nha. Trẻ chỉ được đặt tên theo từ nước ngoài nếu nơi sinh là quốc gia khác.

Để tránh phạm phải những tên bị cấm, cha mẹ có thể tham khảo danh sách dài 80 trang gồm những cái tên bị từ chối và được chấp nhận ở Viện dos Registos e do Notariado. Danh sách này có tới 2.600 cái tên bị từ chối, có thể kể đến như Thor, Nirvana, Paris, Tom…

Thụy Điển

Ở Thụy Điển, cha mẹ phải gửi tên đề xuất cho con trong vòng 3 tháng sau khi sinh để Cơ quan thuế nước này nhập liệu. Nếu vượt quá thời gian này, phụ huynh có thể bị phạt. Gia đình không được sử dụng tên mang ý nghĩa xúc phạm hoặc gây khó chịu, theo luật Bồ Đào Nha ban hành năm 1982.

Năm 1996, một cặp vợ chồng tại Thụy Điển cố đặt tên của là Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 nhằm phản đối khoản tiền phạt khi không làm giấy khai sinh trước tuổi lên 5 của bé. Vào năm 1991, họ định đặt tên con là Albin, song, bị cấm sử dụng.

Cặp vợ chồng khác yêu cầu đặt tên con của họ là IKEA và cũng bị từ chối vì nó trùng với tên một doanh nghiệp sản xuất mặt hàng tiêu dùng, gia dụng.

Một số cái tên bị cấm như Metallica, Superman (siêu nhân), Ikea, Elvis...

New Zealand cấm tất cả tên liên quan tước hiệu hoàng gia như King, Royal... Ảnh: iStock.

Iceland

Nếu không phải là người ngoại quốc, tất cả cha mẹ ở Iceland đều phải nộp tên của con mình tới Cơ quan Đăng ký Quốc gia trong vòng 6 tháng sau sinh. Ủy ban Đặt tên Quốc gia sẽ xem xét và phê duyệt những cái tên này.

Iceland có thể xem là quốc gia có tỷ lệ tên cho trẻ bị từ chối nhiều nhất. Hàng năm, nước này có tới 50% cái tên bị từ chối vì vi phạm các yêu cầu đặt tên. Tên của trẻ phải không xung đột với cấu trúc ngôn ngữ Iceland, và viết theo quy tắc chính tả thông thường ở nước này.

Bảng chữ cái của Iceland không có chữ C, Q, W nên bất kỳ tên nào bắt đầu bằng những ký tự này đều không được phép sử dụng.

Nhìn chung, cha mẹ nước này phải chọn tên cho con từ danh sách khoảng 1.800 tên bé gái và 1.700 tên bé trai, theo BBC. Một số tên bị cấm ở nước này như Zoe, Harriet, Duncan, Enrique...

New Zealand

New Zealand cũng có những quy định chặt chẽ về việc đặt tên, ví dụ Saint, Prince, King và Royal là những cái tên bị cấm vì giống danh xưng chính thức, dễ gây hiểu nhầm. Phụ huynh phải gửi tên định đặt lên Cơ quan Đăng ký khai sinh, tử vong và hôn nhân New Zealand.

Những tên tục tĩu hoặc xúc phạm, trái với lợi ích công cộng cũng được coi là không thể chấp nhận.

Một số phụ huynh từng gặp khó khăn khi muốn đặt tên con theo số III của hệ La Mã. Cặp vợ chồng khác cũng bị từ chối khi cố gắng đưa thêm dấu phẩy vào tên của con. Tại New Zealand, chính quyền có quy định nghiêm về việc đặt dấu câu trong tên.

Những cái tên bị cấm như Lucifer (chúa quỷ địa ngục trong Kinh thánh), Fish và Chips (tên cá rán ăn kèm khoai tây chiên của Anh). Tuy nhiên, cái tên độc dị nhất từng được lan truyền tại New Zealand chính là "Talula Does The Hula From Hawaii" (lược dịch là: Talula nhảy Hula từ Hawaii).

Đan Mạch

Quốc gia này có danh sách khoảng 7.000 cái tên được chấp thuận cho cha mẹ lựa chọn. Nếu phụ huynh muốn đặt tên không có trong danh sách, họ phải gửi lên Phòng Điều tra Tên của Đại học Copenhagen. Hơn 1.000 cái tên được gửi lên cơ quan này để xem xét mỗi năm và gần 20% bị từ chối.

Một số cái tên bị cấm như Anus, Pluto, Monkey...