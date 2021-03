Để cài lại hệ điều hành trên Windows, vào Settings > Update & Security > Recovery > chọn Get started ở mục Reset this PC. Sau khi máy tính khởi động lại, chọn Keep my files nếu muốn giữ lại dữ liệu, hoặc Remove everything để xóa toàn bộ. Trên macOS, tham khảo hướng dẫn trên website của Apple tại đây. Ảnh: Macworld.