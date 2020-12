Những bức tranh đẹp của nữ họa sĩ được Google vinh danh

Bức At the dressing-table được Google lựa chọn làm một trong những tác phẩm đại diện cho bà. Zinaida Serebriakova (1884-1967) là họa sĩ người Nga. Bà có nhiều đóng góp cho nền hội họa thế giới với nhiều tác phẩm xuất sắc như: At breakfast, Bleaching cloth, Windows... Bức tự họa At the dressing-table chính là tác phẩm đánh dấu tiếng vang đầu tiên cho Zinaida vào năm 1909.