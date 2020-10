Những bức ảnh chưa từng công bố của John Lennon và Yoko Ono

Brian Hamill đã có hơn 50 năm làm phóng viên ảnh kiêm nhiếp ảnh gia chụp các bộ phim nổi tiếng như Annie Hall, The Conversation và A Woman Under the Influence. Trong sự nghiệp của mình, Hamill cũng đã có cơ hội gặp gỡ, chụp ảnh huyền thoại âm nhạc John Lennon. Ảnh: Brian Hamill.