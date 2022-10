Những bom tấn có doanh thu cao nhất của The Rock

Trước khi Spider-Man: No Way Home được phát hành, Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) là phim có doanh thu nội địa cao nhất của Sony. Kể về cuộc phiêu lưu của 4 thanh thiếu niên khi bị hút vào thế giới trò chơi, The Rock (vai tiến sĩ Xander "Smolder" Bravestone) dẫn đầu đoàn người hoàn thành nhiệm vụ để tìm cách trở về. Phim thu về hơn 962 triệu USD . Ảnh: Insider.