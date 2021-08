Những bản rap Việt nổi bật trên bảng xếp hạng #zingchart

Xin đừng nhấc máy (B Ray, Han Sara): So với 5 bản rap trữ tình mang âm hưởng buồn ở trên, sản phẩm này có màu sắc khác. Bản rap của B Ray và Han Sara chứa nét tinh nghịch, vui tươi. B Ray liên tục buông câu rap “thả thính”: “If you see me calling thì xin em không nhấc máy, mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin nốt lần này”. Phần hát của Han Sara vừa toát lên sự bất cần, vừa mang vẻ quyến rũ. Sản phẩm giữ hạng 7 #zingchart tuần, đạt 12 triệu lượt nghe trên Zing MP3.