Những tin tức được chú ý về công nghiệp truyện tranh tại Mỹ

Alan Moore là tác giả huyền thoại người Anh. Ông là cha đẻ của nhiều tác phẩm truyện tranh kinh điển như Watchmen, V for Vendetta, The Ballad of Halo Jones, Swamp Thing, Batman: The Killing Joke và From Hell… Trong buổi phỏng vấn với Publishers Weekly, ông đã chia sẻ thẳng thắn về nhiều vấn đề gây tranh cãi trong ngành công nghiệp truyện tranh tại Mỹ. Ảnh: ComicBook.