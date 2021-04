Nhóm Twenty One Pilots phát hành album mới vào tháng 5

Để mở đường cho album phòng thu thứ sáu mang tên “Scaled and Icy”, bộ đôi người Mỹ tung ra đĩa đơn “Shy Away” vào ngày 7/4.

Theo tạp chí NME, nhóm Twenty One Pilots thông báo họ sẽ tung ra đĩa nhạc mới mang tựa đề Scaled and Icy vào ngày 21/5. Để mở đường cho album phòng thu thứ sáu, họ mang đến cho người hâm mộ ca khúc Shy Away vào ngày 7/4.

Bộ đôi người Ohio (Mỹ) từng đăng tải những thông điệp úp mở về sản phẩm mới từ tháng 1. Gần nhất, Tyler Joseph và Josh Dun phát hành album Trench vào năm 2018.

Bìa album Scaled and Icy của Twenty One Pilots. Đĩa nhạc dự kiến lên kệ từ 21/5. Ảnh: Fueled by Ramen.

Cũng vào ngày 21/5, Twenty One Pilots sẽ phát sóng một liveshow đặc biệt qua hình thức livestream trên toàn cầu.

Theo tiết lộ của Tyler Joseph, đa số ca khúc trong Scaled and Icy được anh sáng tác trong một năm qua tại studio tư gia. Quá trình thu âm gặp nhiều khó khăn do tay trống Josh Dun ở thành phố khác và cả hai phải tuân thủ giãn cách xã hội khi dịch bệnh bùng phát.

Thông cáo báo chí của Twenty One Pilots viết: “Scaled and Icy là thành phẩm đến từ những buổi thu âm trực tuyến và cách làm việc trái với thông lệ của bộ đôi, kèm theo những cảm xúc của họ trong năm 2020: bồn chồn, cô đơn, buồn chán và ngờ vực”.

Scaled and Icy sẽ bao gồm 11 ca khúc: Good Day, Choker, Shy Away, The Outside, Saturday, Never Take It, Mulberry Street, Formidable, Bounce Man, No Chances và Redecorate.

Bộ đôi Tyler Joseph và Josh Dun trên sân khấu lễ trao giải Grammy 2017. Ảnh: Getty.

Trước Scaled and Icy, nhóm nhạc alternative hip hop đã tung ra các album Twenty One Pilots (2009), Regional at Best (2011), Vessel (2013), Blurryface (2015) và Trench (2018).

Trong đó, Blurryface là đĩa nhạc bản lề sự nghiệp của Twenty One Pilots. Tất cả ca khúc trong album đều đạt chứng nhận đĩa vàng từ Hiệp hội Công nghiệp Thu âm của Mỹ. Riêng ca khúc Stressed Out trích từ album đã giúp họ giành giải Grammy cho Trình diễn song tấu hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc vào năm 2017.