Nhóm thanh niên đánh rồi trộm xe máy của nạn nhân

Năm thanh niên dùng hung khí truy đuổi và đánh nhiều người ngồi ăn uống ở bãi biển. Khi nạn nhân bỏ chạy, một người đã lấy chiếc xe máy mang đi bán.

Ngày 9/1, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho gia đình bảo lãnh Lâm Văn Tiến (21 tuổi) và 4 người khác cùng ở phường Vĩnh Quang. Những nghi can này đang bị Công an Rạch Giá điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 31/12/2022, nhóm của Tiến cầm dao tự chế truy đuổi những người ngồi nhậu ở bãi biển phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá. Bị nhóm của Tiến đánh, những người ngồi nhậu bỏ chạy, bỏ lại 4 xe máy.

Các nghi can và hung khí. Ảnh: Văn Vũ.

Một người bạn của Tiến là Huỳnh Văn Trọng (17 tuổi) lấy chiếc xe máy hiệu Sirus mang đi cất giấu. Sáng 1/1, Trọng nhờ người bán chiếc xe được 1,8 triệu, chia cho Tiến và một người bạn khác 1,2 triệu đồng.

Ngày 2/1, 5 người trong nhóm của Tiến lần lượt bị cơ quan điều tra bắt giữ.